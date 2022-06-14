Kouyate, Trabzonspor'dan süre istedi

Crystal Palace ile sözleşme yenilemeyen ve Ceikhou Kouyate'nin kendisi ile ilgilenen Trabzonspor'dan süre istediği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Kouyate, Trabzonspor'dan süre istedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2022 14:02
Trabzonspor'un transfer gündemindeki Ceikhou Kouyate, kulübü Crystal Palace ile sözleşme yenilemedi.

32 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusuna İngiltere, Türkiye ve Arap Emirlikleri'nden talipler var.

SÜRE İSTEDİ

Fırtına'nın da listesinde yer alan oyuncunun henüz kesin karar vermediği ve Trabzonspor'dan süre istediği belirtildi.

1 GOL 1 ASİST

Kouyate, bu sezon Crystal Palace formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 1 gol kaydetti ve 1 asist yaptı. 





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ