Trabzonspor'un transfer gündemindeki Ceikhou Kouyate, kulübü Crystal Palace ile sözleşme yenilemedi.32 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusuna İngiltere, Türkiye ve Arap Emirlikleri'nden talipler var.Fırtına'nın da listesinde yer alan oyuncunun henüz kesin karar vermediği ve Trabzonspor'dan süre istediği belirtildi.Kouyate, bu sezon Crystal Palace formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 1 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.