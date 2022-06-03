Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un transfer gündemine gelen isimlerden biri de Cheikhou Kouyate olmuştu. Katar ve Avrupa kulüplerinden teklifler alan futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.



KOUYATE TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR



Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; hem sezon başı hem de devre arasında Trabzonspor 'la adı anılan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Trabzonspor'a sıcak bakıyor.



AVCI'NIN ÖNCELİK VERDİĞİ İSİMLERDEN



İngiliz ekibi Crystal Palace ile kontratı biten ve bonservisi elinde olan Kouyate, 2 farklı mevkide oynayabildiği için teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelik verdiği isimlerden. Stoper ve ön liberoda görev yapan Senegalli futbolcu, Premier Lig'de geçen sezon 27 maçta forma giydi. Futbolcu daha önce Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.





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