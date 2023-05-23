Kounde için ayrılıyor iddiası

Sezon başında Sevilla'dan takıma katılan Jules Kounde için Barcelona'dan ayrılacak iddiası ortaya atıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kounde için ayrılıyor iddiası
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23 Mayıs 2023 15:54
Son güncelleme 23 Mayıs 2023 16:05
Barcelona'ya büyük umutlarla gelen 22 yaşındaki Fransız Jules Kounde için takımdan ayrılmak istediğine dair idialar ortaya atılmaya başladı. Barcelona'ya stoper ihtiyacı olduğu için transfer edilen ama sezonun çoğunu sağ bek pozisyonunda oynayan ve bu durumdan mutsuz olan Kounde takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

ADA'DAN TALİBİ VAR

22 yaşındaki Kounde için İngiltere'den talip var. Fransız stoper için Newcastle United'ın, Barcelona'ya teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

60 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Barcelona'nın bu yaz en fazla bonservis ödediği isim olan Jules Kounde çıktığı 38 maçta 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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