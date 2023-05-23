Kounde için ayrılıyor iddiası

Barcelona'ya büyük umutlarla gelen 22 yaşındaki Fransız Jules Kounde için takımdan ayrılmak istediğine dair idialar ortaya atılmaya başladı. Barcelona'ya stoper ihtiyacı olduğu için transfer edilen ama sezonun çoğunu sağ bek pozisyonunda oynayan ve bu durumdan mutsuz olan Kounde takımdan ayrılmak istediğini söyledi.



ADA'DAN TALİBİ VAR



22 yaşındaki Kounde için İngiltere'den talip var. Fransız stoper için Newcastle United'ın, Barcelona'ya teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.



60 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ



Barcelona'nın bu yaz en fazla bonservis ödediği isim olan Jules Kounde çıktığı 38 maçta 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.



