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Koulibaly'den sert çıkış; "İnanmayanlar gitsin"

Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly, şampiyonluğa inanmayanların soyunma odasından uzak durması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Koulibaly'den sert çıkış; 'İnanmayanlar gitsin'
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10 Şubat 2019 02:17
Serie A'da Fiorentina ile 0-0 berabere kalan Napoli'de başarılı stoper Kalidou Koulibaly, maç sonunda sürpriz bir çıkışta bulundu.

Sözlerine maçı değerlendirerek başlayan Koulibaly, "Fiorentina ilk yarıda baskı yaptı ve bize sorun yarattı. Ancak sonrasında birkaç net pozisyon yakaladık." dedi.

"İNANMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Takım arkadaşlarına gönderme yapan Koulibaly, "Şampiyonluğa inanmayanlar soyunma odasından uzak durmalı. Matematiksel olarak şansımız olduğu sürece inanmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Serie A'da Napoli, maç fazlasına rağmen Juventus'un 8 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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