Koulibaly'den sert çıkış; 'İnanmayanlar gitsin'

Serie A'da Fiorentina ile 0-0 berabere kalan Napoli'de başarılı stoper, maç sonunda sürpriz bir çıkışta bulundu.Sözlerine maçı değerlendirerek başlayan Koulibaly, "Fiorentina ilk yarıda baskı yaptı ve bize sorun yarattı. Ancak sonrasında birkaç net pozisyon yakaladık." dedi.Takım arkadaşlarına gönderme yapan Koulibaly, "Şampiyonluğa inanmayanlar soyunma odasından uzak durmalı. Matematiksel olarak şansımız olduğu sürece inanmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.Serie A'da Napoli, maç fazlasına rağmen Juventus'un 8 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.