Koulibaly'den ırkçılık yorumu! 'Türkler ile büyüdüm'

Serie A'da 18. haftada oynanan Inter-Napoli maçında ırkçılığa maruz kalan, konu hakkında hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu."Olaydan sonra ailem beni destekledi. Bu önemsiz gibi görülebilir ancak benim için önemliydi. Aile, benim için dünyadaki en önemli şey. Onların yanımda olduğunu bilmek güzeldi. Ayrıca tanımadığım insanlardan çok mesaj aldım. Bazı olumsuz şeyler vardı ama bu desteği asla unutmayacağım""Herkesin farklı olduğunu, aynı zamanda eşit olduğunu anlamalıyız. Dünya bu konuda büyük ilerleme kaydetti ancak halen mücadele etmemiz gerçeği ortaya çıkıyor. Bu utanç verici""Sanırım Fransa bu açıdan İtalya'dan farklı. Fransa'da doğdum ve hiç böyle bir problem yaşamadım. Çok sayıda yabancı arasında büyüdüm. Türkler, Kuzey Afrikalılar, Senegalli ve Fransızlar ile birlikte yaşadık. Güzel bir karışımdı ve hiçbir zaman sorun olmadı. Bu nedenle Fransa'nın farklı olduğunu düşünüyorum"