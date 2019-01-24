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Koulibaly'den ırkçılık yorumu! "Türkler ile büyüdüm"

Napoli'nin Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly, İtalya'da yaşanan ırkçılık sorunu hakkında açıklamalar yaptı ve Fransa'da geçirdiği çocukluğuna değindi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Koulibaly'den ırkçılık yorumu! 'Türkler ile büyüdüm'
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24 Ocak 2019 23:57
Serie A'da 18. haftada oynanan Inter-Napoli maçında ırkçılığa maruz kalan Kalidou Koulibaly, konu hakkında hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Kalidou Koulibaly'nin açıklamaları;

"Olaydan sonra ailem beni destekledi. Bu önemsiz gibi görülebilir ancak benim için önemliydi. Aile, benim için dünyadaki en önemli şey. Onların yanımda olduğunu bilmek güzeldi. Ayrıca tanımadığım insanlardan çok mesaj aldım. Bazı olumsuz şeyler vardı ama bu desteği asla unutmayacağım"

HEPİMİZİN EŞİT OLDUĞUNA İNANIYORUM

"Herkesin farklı olduğunu, aynı zamanda eşit olduğunu anlamalıyız. Dünya bu konuda büyük ilerleme kaydetti ancak halen mücadele etmemiz gerçeği ortaya çıkıyor. Bu utanç verici"

TÜRKLER İLE BÜYÜDÜM

"Sanırım Fransa bu açıdan İtalya'dan farklı. Fransa'da doğdum ve hiç böyle bir problem yaşamadım. Çok sayıda yabancı arasında büyüdüm. Türkler, Kuzey Afrikalılar, Senegalli ve Fransızlar ile birlikte yaşadık. Güzel bir karışımdı ve hiçbir zaman sorun olmadı. Bu nedenle Fransa'nın farklı olduğunu düşünüyorum"

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