Koulibaly'den flaş ırkçılık sözleri! 'Maymun sesleri...'

Napoli'nin 27 yaşındaki stoperi Kalidou Koulibaly, İtalya basınına ırkçılık hakkında konuştu.
İşte Kalidou Koulibaly'nin açıklamaları;
"Doğduğum andan itibaren kendimi Fransız ve Senegalli hissettim. İnsanlar bana nereli olduğumu sorduğunda 'Fransızım' diyordum. Ailemin yanında ise Senegalli die cevap verirdim. Bu, benim için çok önemliydi"
NAPOLİ VATANDAŞI GİBİ...
"İtalya'ya geldikten 1.5 yıl sonra Napoli vatandaşı gibi hissettim. Ben Kalidou Koulibaly olarak kendimi Fransız, Senegalli ve Napolili hissediyorum"
AYRILINCA AĞLAYACAĞIM
"Buradan ayrıldığımda kesinlikle ağlayacağım. Gerçekten çok mutluyum. Napoli hakkında kötü konuşanlar, şehrin neye benzediğini bilmiyorlar. Gerçekten deneyimlemeyenler bilemez"
BANA DEĞİL, RENGİME KARŞILAR
"Napoli'de hiç duymadım ama başka stadyumlarda ırkçılığa maruz kaldım. Maymun seslerini kabul edemiyorum çünkü onlar, bana karşı değil. Ten rengime karşılar. Zaman zaman Güney İtalya halkına da bu tarz tezahüratlar yapıyorlar"
İTALYA'NIN EN İYİSİ AMA...
"Dünya çapında bir oyuncu olan, belki de İtalya'nın en isi Lorenzo Insigne, sadece Güney İtalyalı olduğu için bazı statlarda aleyhine tezahürata maruz kalıyor"
DAHA HIZLI DEĞİŞMELİ
"Bu tutumu anlamadım. Çabucak değişmesini umuyorum. Değişiyor ancak daha fazla çaba sarf etmek gerektiğini düşünüyorum. Fransa Milli Takımı'nda Dünya Kupası'nı kazanan bir çok siyahi oyuncu var. Bu durum, ırkçılığa engel olmak için iyi oldu"
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İşte Kalidou Koulibaly'nin açıklamaları;
"Doğduğum andan itibaren kendimi Fransız ve Senegalli hissettim. İnsanlar bana nereli olduğumu sorduğunda 'Fransızım' diyordum. Ailemin yanında ise Senegalli die cevap verirdim. Bu, benim için çok önemliydi"
NAPOLİ VATANDAŞI GİBİ...
"İtalya'ya geldikten 1.5 yıl sonra Napoli vatandaşı gibi hissettim. Ben Kalidou Koulibaly olarak kendimi Fransız, Senegalli ve Napolili hissediyorum"
AYRILINCA AĞLAYACAĞIM
"Buradan ayrıldığımda kesinlikle ağlayacağım. Gerçekten çok mutluyum. Napoli hakkında kötü konuşanlar, şehrin neye benzediğini bilmiyorlar. Gerçekten deneyimlemeyenler bilemez"
BANA DEĞİL, RENGİME KARŞILAR
"Napoli'de hiç duymadım ama başka stadyumlarda ırkçılığa maruz kaldım. Maymun seslerini kabul edemiyorum çünkü onlar, bana karşı değil. Ten rengime karşılar. Zaman zaman Güney İtalya halkına da bu tarz tezahüratlar yapıyorlar"
İTALYA'NIN EN İYİSİ AMA...
"Dünya çapında bir oyuncu olan, belki de İtalya'nın en isi Lorenzo Insigne, sadece Güney İtalyalı olduğu için bazı statlarda aleyhine tezahürata maruz kalıyor"
DAHA HIZLI DEĞİŞMELİ
"Bu tutumu anlamadım. Çabucak değişmesini umuyorum. Değişiyor ancak daha fazla çaba sarf etmek gerektiğini düşünüyorum. Fransa Milli Takımı'nda Dünya Kupası'nı kazanan bir çok siyahi oyuncu var. Bu durum, ırkçılığa engel olmak için iyi oldu"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın