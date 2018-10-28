Koulibaly'den flaş ırkçılık sözleri! 'Maymun sesleri...'

27 yaşındaki stoperi, İtalya basınına ırkçılık hakkında konuştu."Doğduğum andan itibaren kendimi Fransız ve Senegalli hissettim. İnsanlar bana nereli olduğumu sorduğunda 'Fransızım' diyordum. Ailemin yanında ise Senegalli die cevap verirdim. Bu, benim için çok önemliydi""İtalya'ya geldikten 1.5 yıl sonra Napoli vatandaşı gibi hissettim. Ben Kalidou Koulibaly olarak kendimi Fransız, Senegalli ve Napolili hissediyorum""Buradan ayrıldığımda kesinlikle ağlayacağım. Gerçekten çok mutluyum. Napoli hakkında kötü konuşanlar, şehrin neye benzediğini bilmiyorlar. Gerçekten deneyimlemeyenler bilemez""Napoli'de hiç duymadım ama başka stadyumlarda ırkçılığa maruz kaldım. Maymun seslerini kabul edemiyorum çünkü onlar, bana karşı değil. Ten rengime karşılar. Zaman zaman Güney İtalya halkına da bu tarz tezahüratlar yapıyorlar""Dünya çapında bir oyuncu olan, belki de İtalya'nın en isi Lorenzo Insigne, sadece Güney İtalyalı olduğu için bazı statlarda aleyhine tezahürata maruz kalıyor""Bu tutumu anlamadım. Çabucak değişmesini umuyorum. Değişiyor ancak daha fazla çaba sarf etmek gerektiğini düşünüyorum. Fransa Milli Takımı'nda Dünya Kupası'nı kazanan bir çok siyahi oyuncu var. Bu durum, ırkçılığa engel olmak için iyi oldu"