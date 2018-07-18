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Koulibaly için Chelsea'den Napoli'ye çılgın teklif!

Chelsea'nin yeni teknik direktör Maurizio Sarri, Napoli'den eski öğrencisi Kalidou Koulibaly'i transfer etmek için sınırları zorluyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Koulibaly için Chelsea'den Napoli'ye çılgın teklif!
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18 Temmuz 2018 16:17
Napoli'den Chelsea'ye geçen İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, transferde ilk hedefini olarak eski öğrencisi Kalidou Koulibaly olarak belirledi.

İtalyan basınının haberine göre Chelsea, Kalidou Koulibaly için Napoli'ye 95 milyon Euro teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde 27 yaşındaki Senegalli stoper, tarihin en pahalı defans futbolcusu olacak.

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Napoli teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Chelsea'den David Luiz'i istediği ve Koulibaly'nin bonservisi ile birlikte Luiz takasının da gerçekleşebileceği belirtildi.

4 senedir Napoli forması giyen Senegalli defans oyuncusu, Dünya Kupası'nda da etkileyici bir performans göstermişti. Kalidou Koulibaly, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 45 maça çıkarken 5 gol atmayı başarmıştı.

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