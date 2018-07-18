Koulibaly için Chelsea'den Napoli'ye çılgın teklif!

PARA ARTI DAVID LUIZ

den'ye geçen İtalyan teknik direktör, transferde ilk hedefini olarak eski öğrencisiolarak belirledi.İtalyan basınının haberine göre Chelsea, Kalidou Koulibaly için Napoli'yeteklif yapmaya hazırlanıyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde 27 yaşındaki Senegalli stoper, tarihin en pahalı defans futbolcusu olacak.Napoli teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Chelsea'den David Luiz'i istediği ve Koulibaly'nin bonservisi ile birlikte Luiz takasının da gerçekleşebileceği belirtildi.4 senedir Napoli forması giyen Senegalli defans oyuncusu, Dünya Kupası'nda da etkileyici bir performans göstermişti. Kalidou Koulibaly, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 45 maça çıkarken 5 gol atmayı başarmıştı.