Koulibaly Arabistan'a gitme nedenini açıkladı!

İngiliz devi Chelsea'den 25 milyon euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Senegalli stoper Koulibaly, açıklamalarda bulundu.



Yıllık 25 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atan 32 yaşındaki yıldız neden Suudi Arabistan'a transfer olduğu açıkladı.



'MÜSLÜMAN OLARAK DOĞRU ÜLKEYE GELİYORUM'



Müslüman biri olduğunu söyleyerek doğru ülke tercihinde bulunduğunu söyleyen Koulibaly, ''Suudi ligindeki en iyi takımı seçtim. Mutluyum çünkü bir Müslüman olarak doğru ülkeye geliyorum. Gelişmekte olan bir lige ilk gelenlerden biri olduğum için çok mutluyum. Suudi Arabistan ve Al Hilal'in yeni spor tarihi yazmasına yardımcı olmayı umuyorum. Ayrıca bu sözleşme ailem için çok önemli.'' dedi.



Yıllık 25 milyon euro kazancı hakkında soruya cevap veren Koulibaly, ''Anne babamdan kuzenlerime ve her şeyden önce Senegal'deki 'Capitaine du Cœur' derneğimin sosyal faaliyetlerini desteklemek için tüm ailemin iyi yaşamasına yardım edebileceğim.'' ifadelerini kullandı.









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