Kouassi'yi Abdullah Avcı ikna etti! İşte o görüşme...

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Jean Evrard Kouassi transferinin arka planında yaşananlar ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Kouassi'yi Abdullah Avcı ikna etti! İşte o görüşme...
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07 Aralık 2021 12:24
Trabzonspor'un son transferi Jean Evrard Kouassi, bordo-mavili kulübe imza atmak için yola çıktı.

27 yaşındaki kanat oyuncusu bugün şehirde olacak. Ardından sağlık kontrolünden geçirilecek olan Fildişili yıldız için Wuhan'dan özel izin alındı. Kouassi'nin Wuhan ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Çin ekibinin verdiği özel izinle resmi imzalar bugün atılabilecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı da Kouassi ile görüşerek özel talebini iletti. Tecrübeli futbolcu, Fildişi Sahili ile Afrika Kupası oynayacağı için imza sonrası izin verilmesi gündemdeydi.

Avcı oyuncuyla görüşerek "Trabzon'da kal. Bizimle antrenmanlara çık. Hem takım arkadaşlarına hem de oyun planımıza alışırsın. Kupa dönüşü sorun yaşamazsın" dedi.

Kouassi de bu teklifi mantıklı bulup kabul etti.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Jean Evrard Kouassi bugün Trabzonspor ile 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu yıllık 700 bin euro kazanacak. Ayrıca imza parası da ödenecek. Sözleşmesi bittiği için Wuhan'a herhangi bir bonservis bedeli verilmeyecek. 

 

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