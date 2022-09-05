Kouassi için transfer izni!

Yabancı kontenjanı dolu olan Trabzonspor, yer açılması adına Jean Evrard Kouassi'ye transfer izni verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kouassi için transfer izni!
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05 Eylül 2022 20:35
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bir yandan da yabancı kontenjanını azaltmaya çalışıyor.

Bordo-mavililer, yabancı kontenjanınnda yer açmak için takımdan ayrılması gündeme gelen Jean Evrard Kouassi'ye transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

27 yaşındaki futbolcuyla başta VavaCars Fatih Karagümrük olmak üzere, Süper Lig'den birçok takım bulunuyor.

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a imza atan Fildişili futbolcu, bordo-mavili forma altında çıktığı 22 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.



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