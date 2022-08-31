Kouassi için Hull City devrede

Hull City, Trabzonspor forması giyen Jean Evrard Kouassi için teklifte bulundu.

Abone Ol
Kouassi için Hull City devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2022 13:32
Trabzonspor'da forma giyen Kouassi'nin Hull City ile temasta olduğu öğrenildi.

Trabzonspor ve Hull City arasında menajerler aracılığıyla yürütülen görüşmelerde satın alma opsiyonlu teklifinin konuşulduğu öğrenildi.

Transferle ilgili kısa srede net adımların atılması bekleniyor. [61Saat]

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ