Kouassi için Hull City devrede

Trabzonspor'da forma giyen Kouassi'nin Hull City ile temasta olduğu öğrenildi.
Trabzonspor ve Hull City arasında menajerler aracılığıyla yürütülen görüşmelerde satın alma opsiyonlu teklifinin konuşulduğu öğrenildi.
Transferle ilgili kısa srede net adımların atılması bekleniyor. [61Saat]
Trabzonspor ve Hull City arasında menajerler aracılığıyla yürütülen görüşmelerde satın alma opsiyonlu teklifinin konuşulduğu öğrenildi.
Transferle ilgili kısa srede net adımların atılması bekleniyor. [61Saat]
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