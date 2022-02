Köstl: 'Bizim için çok büyük zafer'

Slavia Prag'ın Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl, Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Teknik direktör Trpisovsky'nin sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gelememesi üzerine takımının başında sahaya çıkan Köstl maç değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



"SAKİN KALIP ÜSTÜNLÜĞÜMÜZÜ GÖSTERDİK"



"Bizi zor bir maçın bekleyeceğini biliyorduk. Zor bir maç oldu. Fenerbahçe başta kuvvetli oynadı, güçlü bir şekilde üzerimize geldi. Biz de akıllı bir şekilde oynayarak top dolaştırdık, alanımızı boşluk bulamayacakları şekilde kapattı. Fenerbahçe'nin biraz daha heyecanlı olmasıyla birlikte sakin kaldık ve taktik üstünlüğümüzü gösterdik. Üstünlük golü bulduktan sonra talihsiz bir gol yedik. Boştaki tek oyuncu Pelkas'tı. Onu buldular. Güçlü bir cevap verdik buna ve üst üste 2 gol bulduk. Maçı daha da erken bitirebileceğimizi düşünüyorduk ama yine şanssız bir gol yedik."



"BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK ZAFER"



"Bizim için her şekilde bu çok büyük bir zafer. 2 gol yememiş olmayı arzulardık ama Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. İstanbul'un her yerinde olan, çok büyük geçmişi olan bir kulüp Fenerbahçe. Her şey bitmiş değil. 1 maç daha var. Bir avantajla evimize dönüyoruz. Avantaj elde ettiğimiz için çok mutluyuz."



"Trpisovsky ile iletişim sıkıntımız yoktu. Kendisiyle sürekli görüştük. Tüm kararları ekip olarak alıyoruz. Devre arasında görüştük. Kendisi de çok mutludur. Maçtan sonraki duyguları hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Henüz konuşma fırsatı bulamadım."



"ÇOK RAHAT ATAĞA ÇIKTIK"



"Saha çok güzeldi. Top hızlı hareket edebildi. Slovacko maçında pas yapma imkanı bulamıyorduk zeminden ötürü. Pas kombinasyonları olamıyordu, top gitmiyordu. Burada istediğimiz her pası verebildik. Çok daha rahat atağa çıkabildik. Oyuncularımızın bazılarından normalin daha üstünde bir performans gördük. Traore harika oynadı. Gol atması takıma büyük bir katkıydı. Golün dışında gerektiği yerlerde topu tutabildi. Çok güzel top dağıttı. Son maçlarda oynadığının üzerine koydu, performansını geliştirdi. Rakibin oyunu da unsurdu."



"NORMALİN ÜZERİNDE ÜRETKENDİK"



"Golü yedikten sonra atmaları gerektiği için çok açıldılar. Arkada bol bol, normalde bulamayacağımız alanlar bulduk. 3'e 1, 3'e 2 pozisyonlar bulduk. Elimizden geldiğince değerlendirdik. Rakibin sakinliği bozuldu ve ataklarımızla taraftarın da sakinliği bozuldu. Sahaya birkaç çakmak da atıldı sanırım. Bugün normalin üzerinde bir üretkenlik sağladık."



"Milan Baros'un oğlu bugün bize şans getirdi. Üzerinde Slavia Prag forması vardı. Bize şans getiren unsurlardan biri küçük Patrick'ti."



"DAHA ÖNCE KULLANMADIĞIMIZ BİR TAKTİK DENEDİK"



"Aklımızda pek çok fikir vardı. Sahanın hızlı ve güzel olduğunu görünce 3'lü oynamaya karar verdik. 2 sağ bek olmadığı için sağ kanatta Ivan Schranz'ı kullandık. Sahayı görünce 3-5-2'yi kullanmaya karar verdik. Daha önce bunu hiç kullanmamıştık. Kanatlardan hızlı gelerek rakibi zorlayabileceğimizi düşündük ve düşündüğümüz gibi oldu. Taktik değişiklikle rakibin hazırlıklarını da boşa düşürdük.Daha önce kullanmadığımız bir taktikti. Ivan'a da rakibin dezavantajlı yönlerini gösterdik dün videolarla. Harika oynadı. Beklentilerimizi karşıladı. Hem kendi hızını, hem teknik taktik kalitesini gösterdik.





İLGİLİ VİDEO