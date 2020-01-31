Kostas Sloukas: 'Sert oynadık ve kazandık!'

"SERT OYNADIK VE KAZANDIK!"

Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Kostas Sloukas, ALBA Berlin'i 74-70 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.Başarılı Yunan oyuncu, "Öncelikle, bu galibiyet nedeniyle takımımla gurur duyuyorum. 8 yaşından beri basketbol oynayan bir çocuk olarak, EuroLeague'de 2000 kariyer sayısına ulaşmak beni gururlandıran bir durum. Her gün çok çalışıyorum. Daha fazla başarı için böyle çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.Galibiyeti yorumlayan Sloukas, "Açıkçası, ikinci yarıda çok daha iyi bir oyun oynadık. İlk yarıda çok fazla top kaybı yapmıştık. İlk 20 dakikada 13 top kaybımız vardı. Bu olacak iş değil. Sonrasında tempoyu daha iyi kontrol ettik. ALBA'nın tempo bulduğunda ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu biliyorduk. Bugün de gösterdiler bunu. Kritik anlarda iyi savunma yaptık, sert oynadık ve maçı kazandık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.