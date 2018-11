Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Kostas Sloukas, FBTV'de yayınlanan 14/16 programına konuk oldu ve sarı - lacivertli ekipteki son durumu değerlendirdi.Zeljko Obradovic'in taktiğine uymaları gerektiğini söyleyen Yunan yıldız, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Baskonia çok iyi bir takım. Euroleague performansları bizi şaşırtmasın." dedi.Yeni transfer Erick Green hakkında da görüşlerini sunan Kostas Sloukas, "" diye konuştu.Sloukas, Taraftarların Final Four için çıkan biletleri tükettiği üzerine sorulan soruya ise," cevabını verdi.Hedeflerinin yine Euroleague'de Final Four olduğunu belirten yıldız guard, "Öncelikle normal sezonu ilk 4'te bitirmemiz gerekiyor, uzun bir maraton." ifadelerini kullandı.A Milli Basketbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılacağını iddia eden tecrübeli oyuncu, "Bence Türkiye'nin şansı sürüyor. 1 galibiyete ihtiyaçları var. NBA'den genç oyuncularını kattılar takıma." dedi.Sarı - lacivertli taraftarlara teşekkür eden Yunan guard, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her ortamdan bana mesaj geliyor, sevgilerinin farkındayım. Onlara layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.