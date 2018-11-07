Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Kostas Sloukas, FBTV'de yayınlanan 14/16 programına konuk oldu ve sarı - lacivertli ekipteki son durumu değerlendirdi.
"OBRADOVİC'İN TAKTİĞİNE UYARSAK..."
Zeljko Obradovic'in taktiğine uymaları gerektiğini söyleyen Yunan yıldız, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Baskonia çok iyi bir takım. Euroleague performansları bizi şaşırtmasın. Ancak biz Obradovic'in taktiğine uyarsak kaybedeceğimiz hiçbir maç yok." dedi.
"ERİCK GREEN ÇOK AKILLI BİR OYUNCU"
Yeni transfer Erick Green hakkında da görüşlerini sunan Kostas Sloukas, "Erick çok akıllı bir oyuncu. Yeni bir koçla çalışmak her zaman zordur ama onun adaptasyon sorununu hemen atlatacağına inanıyorum." diye konuştu.
"BİZE KARŞI BÜYÜK BİR GÜVEN VAR"
Sloukas, Taraftarların Final Four için çıkan biletleri tükettiği üzerine sorulan soruya ise, "Batıl inancım yoktur ancak, böyle şeyler öncesinde konuşmaktan pek haz etmem. Taraftarlarımızdan bize karşı çok büyük bir güven var ve bu çok güzel bir şey. Ne olursa olsun takımın arkasındalar. Hem takıma, hem kulübe, hem de koça güveniyorlar." cevabını verdi.
"HEDEFİMİZ YİNE FINAL FOUR"
Hedeflerinin yine Euroleague'de Final Four olduğunu belirten yıldız guard, "Öncelikle normal sezonu ilk 4'te bitirmemiz gerekiyor, uzun bir maraton. Ardından tabii ki hedefimiz her zaman olduğu gibi Final Four." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN ŞANSI SÜRÜYOR"
A Milli Basketbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılacağını iddia eden tecrübeli oyuncu, "Bence Türkiye'nin şansı sürüyor. 1 galibiyete ihtiyaçları var. NBA'den genç oyuncularını kattılar takıma. Kaptanımız Melih Mahmutoğlu orada ve Wilbekin de var. Ben Türkiye'nin katılacağını düşünüyorum." dedi.
"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER"
Sarı - lacivertli taraftarlara teşekkür eden Yunan guard, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her ortamdan bana mesaj geliyor, sevgilerinin farkındayım. Onlara layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.
"ADAMSIN, NASILSIN?, BOMBA GİBİ..."
Son olarak günlük hayatta kullandığı Türkçe kelimelerden bahseden Sloukas, "Adamsın, Nasılsın? ve Bomba gibi" kelimelerini kullandığını söyledi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
"OBRADOVİC'İN TAKTİĞİNE UYARSAK..."
Zeljko Obradovic'in taktiğine uymaları gerektiğini söyleyen Yunan yıldız, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Baskonia çok iyi bir takım. Euroleague performansları bizi şaşırtmasın. Ancak biz Obradovic'in taktiğine uyarsak kaybedeceğimiz hiçbir maç yok." dedi.
"ERİCK GREEN ÇOK AKILLI BİR OYUNCU"
Yeni transfer Erick Green hakkında da görüşlerini sunan Kostas Sloukas, "Erick çok akıllı bir oyuncu. Yeni bir koçla çalışmak her zaman zordur ama onun adaptasyon sorununu hemen atlatacağına inanıyorum." diye konuştu.
"BİZE KARŞI BÜYÜK BİR GÜVEN VAR"
Sloukas, Taraftarların Final Four için çıkan biletleri tükettiği üzerine sorulan soruya ise, "Batıl inancım yoktur ancak, böyle şeyler öncesinde konuşmaktan pek haz etmem. Taraftarlarımızdan bize karşı çok büyük bir güven var ve bu çok güzel bir şey. Ne olursa olsun takımın arkasındalar. Hem takıma, hem kulübe, hem de koça güveniyorlar." cevabını verdi.
"HEDEFİMİZ YİNE FINAL FOUR"
Hedeflerinin yine Euroleague'de Final Four olduğunu belirten yıldız guard, "Öncelikle normal sezonu ilk 4'te bitirmemiz gerekiyor, uzun bir maraton. Ardından tabii ki hedefimiz her zaman olduğu gibi Final Four." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN ŞANSI SÜRÜYOR"
A Milli Basketbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılacağını iddia eden tecrübeli oyuncu, "Bence Türkiye'nin şansı sürüyor. 1 galibiyete ihtiyaçları var. NBA'den genç oyuncularını kattılar takıma. Kaptanımız Melih Mahmutoğlu orada ve Wilbekin de var. Ben Türkiye'nin katılacağını düşünüyorum." dedi.
"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER"
Sarı - lacivertli taraftarlara teşekkür eden Yunan guard, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her ortamdan bana mesaj geliyor, sevgilerinin farkındayım. Onlara layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.
"ADAMSIN, NASILSIN?, BOMBA GİBİ..."
Son olarak günlük hayatta kullandığı Türkçe kelimelerden bahseden Sloukas, "Adamsın, Nasılsın? ve Bomba gibi" kelimelerini kullandığını söyledi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın