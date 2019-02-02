TEK İSABETLİ ŞUT

Mitroglou'nun 54 dakikalık performansı

'dayeni transferler Christian Luyindama ile'na Alanyaspor maçında 11'de yer verdi.İlk maçında hazır olmadığı gözlenen ve rakip ceza alanına yakın oynadığı için fazla topla buluşamayan Kostas Mitroglou 54. dakikada kenara alındı ve yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.Yunan golcü 54 dakikada 5 kez topla buluştu ve arkadaşlarına yolladığı 4 pasta 2 isabet sağladı. Mitroglou, karşılaşmanın 3. dakikasında bir kafa vuruşu ile tek şut denemesinde bulundu ve isabet sağlasa da vuruşu zayıf olduğu için kaleci Haydar rahat bir kurtarış yaptı.Fiziksel olarak ise bir eksikliği gözlenmeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor oyuncuları ile girdiği 4 ikili mücadelenin tamamında başarılı olarak %100'lük bir başarı sağladı.(4/4)1/12/4 (%50)