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Kostas Mitroglou'nun ilk maç performansı nasıldı?

Galatsaray'da ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkan Kostas Mitroglou, karşılaşmanın 54. dakikasında yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

Kaynak: Sporx.com
Kostas Mitroglou'nun ilk maç performansı nasıldı?
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02 Şubat 2019 20:36
Galatasaray'da Fatih Terim yeni transferler Christian Luyindama ile Kostas Mitroglou'na Alanyaspor maçında 11'de yer verdi.

İlk maçında hazır olmadığı gözlenen ve rakip ceza alanına yakın oynadığı için fazla topla buluşamayan Kostas Mitroglou 54. dakikada kenara alındı ve yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

TEK İSABETLİ ŞUT

Yunan golcü 54 dakikada 5 kez topla buluştu ve arkadaşlarına yolladığı 4 pasta 2 isabet sağladı. Mitroglou, karşılaşmanın 3. dakikasında bir kafa vuruşu ile tek şut denemesinde bulundu ve isabet sağlasa da vuruşu zayıf olduğu için kaleci Haydar rahat bir kurtarış yaptı.

Fiziksel olarak ise bir eksikliği gözlenmeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor oyuncuları ile girdiği 4 ikili mücadelenin tamamında başarılı olarak %100'lük bir başarı sağladı.

Mitroglou'nun 54 dakikalık performansı

Topla buluşma: 5
İkili mücadele: (4/4)
İsabetli şut / şut: 1/1
İsabetli pas / pas: 2/4 (%50)



 

 

 

 

 

 

 

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