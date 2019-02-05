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Kostas Mitroglou ödül için aday

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kostas Mitroglou, ülkesinde 2017/18 sezonun en iyi futbolcuları arasında gösterildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kostas Mitroglou ödül için aday
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05 Şubat 2019 03:32
Yunanistan Profesyonel Futbolcular Derneği, 2017/18 sezonunun en iyi oyuncuları adaylarını açıkladı.

'En iyi futbolcu' kategorisinde Galatasaray'a transfer olan Kostas Mitroglou da yer alıyor. Bu kategoride yer alan diğer iki aday ise Roma'da forma giyen Kostas Manolas ve Arsenal'de oynayan Sokratis Papastathopoulos oldu.

Yunanistan Profesyonel Futbolcular Derneği, tüm kategorilerde kazananları 12 Şubat tarihinde açıklayacak.



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