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Kostas Mitroglou için transfer açıklaması!

Transfer döneminde ismi zaman zaman Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Marsilya'nın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou için menajerinden açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kostas Mitroglou için transfer açıklaması!
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03 Ocak 2019 21:37
Son yıllarda transfer döneminde ismi zaman zaman Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Kostas Mitroglou için menajeri Panos Galariotis, transfer açıklamalarında bulundu.

Marsilya'da beklentilerin altında kalan Yunan forvet hakkında konuşan Panos Galariotis, ''Mitroglou Marsilya'da mutlu ve bu sezon hedeflerine odaklanmış durumda. Ayrılık iddiaları tamamen yalan.'' diyerek dedikodulara net bir cevap vermiş oldu.

30 yaşındaki forvet ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın dışında son olarak La Liga ekiplerinden Valencia'nın ilgilendiği iddia edilmişti.

Mitroglou, bu sezon Marsilya'da toplam 19 maça çıkarken sadece 3 gol atabildi.

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