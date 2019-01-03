Kostas Mitroglou için transfer açıklaması!

Son yıllarda transfer döneminde ismi zaman zaman Galatasaray ve Beşiktaş ile anılaniçin menajeri, transfer açıklamalarında bulundu.Marsilya'da beklentilerin altında kalan Yunan forvet hakkında konuşan Panos Galariotis, ''Mitroglou Marsilya'da mutlu ve bu sezon hedeflerine odaklanmış durumda. Ayrılık iddiaları tamamen yalan.'' diyerek dedikodulara net bir cevap vermiş oldu.30 yaşındaki forvet ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın dışında son olarak La Liga ekiplerinden Valencia'nın ilgilendiği iddia edilmişti.Mitroglou, bu sezon Marsilya'da toplam 19 maça çıkarken sadece 3 gol atabildi.