CSKA Moskova pivotu Kostas Koufos'un NBA takımlarından ilgi gördüğü bildirildi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre, Koufos, EuroLeague ile geçirdiği bir sezondan sonra NBA'e dönüş yapabilir.



Fedor, Ohio mezunu olan Koufos'ın, kendisini kadrosuna katmakla ilgilenen birkaç takım arasında, Cleveland Cavaliers için oynamayı çok istediğini kaleme aldı:



"NBA serbest oyuncu döneminin yaklaşık bir hafta içinde başlamasıyla birlikte kaynaklar, birden fazla takımın, Koufos'ın menajerine ulaştığını söylüyor. Canton'lı oyuncunun, bu ölü sezonda ucuz bir uzun rotasyonu derinliği arayan Cleveland Cavaliers için oynamayı çok isteyeceği söyleniyor."



Yunan pivot, Temmuz 2019'da CSKA ile iki yıllık bir anlaşma imzalamış olsa da, NBA'e geri dönmek istiyor.



Koufos, 2018-19 sezonunda Sacramento Kings forması giymişti ve CSKA ile sözleşme imzalama kararından önce Denver, Utah, Memphis ve Minnesota ekiplerinde de forma giymişti.



Veteran oyuncunun, özellikle de Tristan Thompson'ın takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda, Cavaliers için güvenilir bir yedekleme seçeneği olduğu görülebilir.



Thompson, iddialara göre Cleveland'ın kendisine sunduğu ilk tekliften memnun olmamıştı. Cavaliers pivotu, bu ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



