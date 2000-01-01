Kostas Antetokounmpo, Lakers ile anlaşma imzaladı!

Los Angeles Lakers, Kostas Antetokounmpo ile iki yönlü sözleşme imzaladıklarını duyurdu.



2.08 boyundaki forvet, ligdeki ilk iki sezonunda aralıklı olarak NBA'de forma giymişti.



Antetokounmpo, geçtiğimiz 2019-20 sezonunun çoğunu, Lakers'ın G League bağlantılı takımı olan South Bay Lakers'ta geçirmiş, 38 maç forma giyerek 14.1 sayı, 7.8 sayı ve 1.3 blok ortalamaları kaydetmişti.



Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun 23 yaşındaki küçük kardeşini Philadelphia 76ers, 2018 yılında 60'ıncı sıradan Draft etmişti.



