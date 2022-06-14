Kosta Rika Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kıtalararası play-off maçında Yeni Zelanda'yı 1-0 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.



Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemeleri 3. tur grubunda 4. sırayı alan Kosta Rika ile Okyanusya elemelerini geçen Yeni Zelanda, Katar'ın Er-Reyyan kentindeki Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.



Joel Campbell'ın 3. dakikada attığı golle galibiyete ulaşan Kosta Rika, Katar 2022 vizesi alan son takım oldu.



Kosta Rika, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Almanya ve Japonya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele edecek.





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