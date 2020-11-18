Kosovalı yıldız, sezon başında transfer olduğu Lazio'da kariyerine iyi bir başlangıç yapamadı.



Muriqi, son olarak Juventus maçındaki performansı sonrası medyanın sert eleştirilerine maruz kalmıştı.



25 yaşındaki oyuncu, Kosova Milli Takımı'nda attığı gollerle moral buldu. Kosova, Arnavutluk ve Slovenya'ya 2-1'lik skorlarla kaybetse de golcü oyuncu her iki karşılaşmada da fileleri sarstı.



Lazio'ya henüz uyum sağlayamadığını söyleyen Muriqi, "Bu sorunu aşmaya yakınım. Yakında Lazio'da da gollerim gelecek" diyerek iddialı konuştu.



