Kosova Milli Takım Teknik Direktörü Bernard Challandes, Vedat Muriqi ile ilgili olarak La Gazzetta dello Sport'a konuştu.



Muriqi'yi tanıtan Challandes, "Vedat Muriqi tam bir savaşçı. Romelu Lukaku gibi! Takımı için kendini feda etmekten çekinmez. Takım arkadaşları için kendini ateşin içine bile atar. Sürekli elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Çok gol atar ve atmak için sürekli savaşır." dedi.



Challandes, "Umarım Lazio'ya imza atar. Lazio için çok iyi bir transfer olur. Joaquin Correa ile çok uyumlu ikili olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



MURIQI İÇİN 18 MİLYON EURO VE BONUSLAR



Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'in İtalya'nın köklü ekiplerinden Lazio'ya transferinin tamamlandığı iddia edildi.



TRTSpor'un haberine göre Fenerbahçe'nin Lazio ile gerçekleştirdiği pazarlıkların tamamlandığı ve 18 milyon euro bonservis ve bonuslara ek 5 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya varıldığı kaydedildi.



Öte yandan İtalyan basını, Vedat Muriqi'in Pazar veya Pazartesi günü İtalya'ya uçarak sağlık kontrolü ve resmi imzayı atacağı kaydedildi.



