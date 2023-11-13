Kosova'ya 3 puanı Milot Rashica getirdi!

EURO2024 Elemeleri I Grubu erteleme maçında Kosova, İsrail ile karşılaştı.



Stadiumi Fadil Vokrri'de oynanan maçı Kosova 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 41. dakikada Milot Rashica kaydetti.



Milot Rashica'nın golünün asistini ise bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe ve Rizespor forması giyen Vedat Muriqi yaptı.



Alınan bu sonuçla birlikte Kosova puanını 10'a çıkardı. İsrail ise 11 yaptı.



Grubun bir sonraki haftasında İsrail 15 Kasım'da, Kosova ise 18 Kasımda İsviçre ile karşılaşacak.





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