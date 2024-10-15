Kosova, Güney Kıbrıs engelini rahat geçti!

UEFA Uluslar Ligi Lig C 2. Grup 4. hafta maçında Kosova, Güney Kıbrıs'ı 3-0 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kosova, Güney Kıbrıs engelini rahat geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2024 23:49
UEFA Uluslar Ligi Lig C 2. Grup 4. hafta maçında Kosova, Güney Kıbrıs ile karşılaştı. Fadil Vokrri'de oynanan maçı Kosova 3-0 kazandı.

Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Rrahmani, 52. dakikada Krasniqi ve 70. dakikada Sahiti attı.

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, 16. dakikada sakatlanarak yerini Muslija'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Kosova puanını 9'a çıkardı. Güney Kıbrıs ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Kıbrıs, Litvanya ile karşılaşacak. Kosova ise Romanya ile oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery