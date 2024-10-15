Kosova, Güney Kıbrıs engelini rahat geçti!

UEFA Uluslar Ligi Lig C 2. Grup 4. hafta maçında Kosova, Güney Kıbrıs ile karşılaştı. Fadil Vokrri'de oynanan maçı Kosova 3-0 kazandı.



Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Rrahmani, 52. dakikada Krasniqi ve 70. dakikada Sahiti attı.



Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, 16. dakikada sakatlanarak yerini Muslija'ya bıraktı.



Bu sonucun ardından Kosova puanını 9'a çıkardı. Güney Kıbrıs ise 3 puanda kaldı.



Grubun bir sonraki maçında Kıbrıs, Litvanya ile karşılaşacak. Kosova ise Romanya ile oynayacak.



