Koskela: "Hayal kırıklığına uğradım"

HJK Helsinki'nin Teknik Direktörü Toni Koskela, Fenerbahçe'ye elendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Koskela: 'Hayal kırıklığına uğradım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2021 00:47
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'ye 5-2 yenilerek elenen Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'nin Teknik Direktörü Toni Koskela, mağlubiyetten ötürü hayal kırıklığına uğradıklarını ve böyle bir sonuç beklemediklerini söyledi.

Bolt Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koskela, maça iyi hazırlanmalarına rağmen hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ederek, "Bireysel ve ekip olarak en iyiye ulaşmamız gerektiğini biliyorduk. Böyle bir sonuç beklemiyorduk, başaramadık hayal kırıklığına uğradım." diye konuştu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.