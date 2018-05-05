  •  
    İtalyan yıldız açıkladı; "G.Saray'ı seviyorum..."
  •  
    "Buradan şampiyonluğu sadece F.Bahçe verir..."
  •  
    "Ben olsam artık asla GÜNEŞ ile çalışmam..."
  •  
    Güneş'in çok isteyip de aldıramadığı 5 futbolcu
  •  
    Emre Mor'dan Terim'e; G.Saray'ı çok istiyorum

Koscielny'e Dünya Kupası öncesi şok!

Dünya Kupası önce yıldızlar bir bir fire vermeye devam ediyor. İngiliz yıldız Chemberlain'nden sonra şimdi de Koscielny...

Kaynak: AA
Koscielny'e Dünya Kupası öncesi şok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2018 11:39
Arsenal'in savunma oyuncusu Laurent Koscielny, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'ndaki yerini alamayacak.

Fransa Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Koscielny'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini duyuran Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, "Koscielny'nin yokluğu bizim için büyük bir kayıp. Son iki şampiyonada Fransa Milli Takımı'nda yer alan önemli bir isim. Üst seviye maçlarda forma giymeye alışık, uluslararası tecrübeye sahip, takımda sevilen ve örnek bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Arsenal'in Atletico Madrid'e 1-0 yenilerek elendiği mücadelenin 12. dakikasında sağ ayağından sakatlanan ve bir süre sahada tedavi gören 32 yaşındaki Koscielny, oyuna devam edememişti.

Koscielny, Fransa Milli Takımı'nda 51 kez forma giydi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için