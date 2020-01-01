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Korver: "Þampiyonluktan ziyade, deðiþim istiyorum"

Milwaukee Bucks veteraný Kyle Korver, ABD'deki sosyal kargaþa döneminde takým arkadaþlarýný ve farklý ýrktaki insanlarý destekleme hakkýnda konuþtu.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Milwaukee Bucks veteraný Kyle Korver, ABD'deki sosyal kargaþa döneminde takým arkadaþlarýný ve farklý ýrktaki insanlarý destekleme hakkýnda konuþtu.

Bucks'la ilk sezonunda bulunan 39 yaþýndaki Korver, eski NBA oyuncusu Richard Jefferson'a, sosyal deðiþime hitap etme önceliði hakkýndaki düþüncelerini anlattý:

"Bunun deðiþim için en iyi yol olduðunu düþünürsek, bir þampiyonluktan ziyade deðiþimin gerçekleþmesine önem veriyorum. Öbür yandan, kazanabileceðimizi düþünen bir takýmdayým. Ve ben þimdiye dek hiç kazanamadým (þampiyonluk), kazanmak isterim. Her ikisini de yapmanýn bir yolu var mý? Sanýrým orada bir tartýþma var. Ama dediðim gibi, bu konuda siyahi kardeþlerimin ve takým arkadaþlarýmýn öncülüðünü takip edeceðim."

17 yýllýk bir NBA veteraný olan Korver, Doðu Konferansý'nýn en iyi takýmý olan Milwaukee Bucks'taki þampiyonluk hedeflerini duraklatmak ve bunun yerine sezonu arka plana koymak için takým arkadaþlarýnýn sosyal deðiþim isteklerini destekleme konusunda dayanýþma göstermek zorunda kalabilir.


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