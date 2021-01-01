Korver: "Lige girdiğim yıl, Iverson bana çok yardımcı olmuştu"

Serbest oyuncu Kyle Korver, 2003'te NBA'e giriş yaptığında Philadelphia 76ers'tan eski takım arkadaşı Allen Iverson'ın kendisine nasıl yardımcı olduğunu anlattı.



Bleacher Report ile yaptığı röportajda Korver, Iverson hakkında şöyle konuştu:



"Benim için bu çok önemliydi. Takıma ikinci turdan gelen bir oyuncu olduğunuzda, başarınızı etkileyen en önemli faktör, özgüven seviyeniz oluyor. Size inanacak birilerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Benim için, o kişi Allen'dı."



"KENDİM ATARIM O ZAMAN"



Korver, 2003 yılında kötü bir sezon geçiren ve playoffları kaçıran bir 76ers ekibine katılmıştı. Ancak takım olarak yaşanan sıkıntılara rağmen Iverson, Korver gibi gençlere yardımcı olmuştu:



"Bana sürekli şut atmamı söylerdi. O zamanlar takımda pek şutörümüz yoktu. Eğer pas verdiğinde şutu sokamazsanız, 'Topu neden sana vereyim ki? Kendim atarım' derdi.



Sahada hep beni arardı. Beni sürekli teşvik etmesinin, genç bir oyuncu için ne kadar önemli olduğunu anlatamam."



