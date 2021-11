Korver: "Çaylakken bana özgüven aşılayan, Iverson'dı!"

Philadelphia 76ers'ın eski oyuncusu Kyle Korver, çaylak yılında eski takım arkadaşı Allen Iverson'ın ona nasıl özgüven aşıladığını anlattı.



JJ Redick'in podcasti'nde konuşan Korver, A.I'ın kendisine nasıl davrandığını detaylandırarak, kariyerindeki önemini şu sözlerle açıkladı:



"A.I. bana karşı çok iyiydi. İkinci turdan seçilmiş bir oyuncu olduğum için, ilk veya ikinci yılımda takımda kalmam garanti değildi. Böyle durumlarda en çok ihtiyacınız olan şey, biraz özgüven oluyor. O takımda şut atabilen çok adamımız yoktu. O da hep 'Eğer sen atmayacaksan, niye pas vereyim? Ben atarım' kafasındaydı.



Her gün kolunu omzuma atar ve şut atmamda ısrarcı olarak, özgüvenimi artırırdı.



O efsane bir adam ve bambaşka bir seviyede. Öyle ikonik bir kariyere ve kişiliğe sahip olan birinin bana özgüven aşılıyor olması, benim için inanılmazdı."



"ÇOK YETENEKLİYDİ, HER ŞEYİ YAPABİLİRDİ"



Korver ayrıca Iverson'ın kişiliğinin, daha sonradan keşfettiğini açıkladığı birçok farklı yönü olduğunu da şu şekilde dile getirdi:



"Çok yetenekli bir insandı, her şeyi yapabiliyordu. Sporda mesela, basketbolu zaten biliyoruz ama Amerikan futbolu topunu da lazer gibi fırlatabiliyordu. Şarkı söylerdi, resim çizerdi. Otobüste ya da soyunma odasındayken birçok karakter çiziyordu ve hepsi de aşırı komikti. Aklına koyduğu bir şey varsa, biraz çalışmayla onu çözebilecek bir adamdı."



Iverson ve Korver, 2003-2007 yılları arasında birlikte üç buçuk sezon oynamışlardı.