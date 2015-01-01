Korver, Brooklyn'de oyuncu geliştirme koçu olacak!

Eski NBA oyuncusu Kyle Korver'ın, Brooklyn Nets ekibinde koç Steve Nash'in oyuncu geliştirme koçu görevini üstleneceği bildirildi.



En son 2019-20 sezonunda Milwaukee Bucks forması giyen ve geçtiğimiz sezon herhangi bir takımda oynamayan Korver, resmi olarak emekliliğini duyurmamıştı.



Korver, NBA'de geçirdiği 17 sezonda 9.7 sayı ve 3.0 ribaund ortalamaları ile oynamıştı ve kariyerindeki %42.87'lik üçlük isabeti oranı ile, lig tarihinde bu alanda 10. sırada yer alıyor.



Korver ayrıca 2015 yılında, kariyerinde ilk ve tek kez All-Star da seçilmişti.



