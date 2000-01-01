Korver, boykot gününü anlattı: "Gözyaşlarımızı tutamamıştık..."

Milwaukee Bucks veteranı Kyle Korver, Ağustos ayı sonlarında Jacob Blake'in Wisconsin'de polis tarafından vurulmasını protesto etmek için ekibinin boykot ettiği, Orlando Magic'e karşı ilk tur playoff serisinin 5. maçı öncesinde, soyunma odasında meydana gelen olaylardan bahsetti.



Mezun olduğu okulu Creighton ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Korver, Bucks yardımcı antrenörü Darvin Ham'in duygusal patlamasına tanık olduktan sonra, başlangıçta maç için hazırlanırken gözyaşlarına boğulduğunu söyledi:



"Yüzümden gözyaşları akarken sandalyeme oturmuş ve 'Black Lives Matter' yazan formama bakıp, 'Ne yapıyoruz biz?' demiştim."



"SÜREYİ OTURARAK GEÇİRDİK"



39 yaşındaki oyuncu, oynamayacağına karar veren ilk kişinin George Hill olduğunu, sonrasında da Sterling Brown'ın ona katıldığını belirtti. Hill ve Brown, diğer oyunculara kendilerine katılmak zorunda olmadıklarını söylese de, sonunda herkes bir takım olarak oynamama konusunda anlaşmıtı:



"Hepimiz orada oturuyorduk ve 'Hepimiz yanınızdayız. Tamam mı? Yanınızdayız.' demiştik. Ve maçın başlamasına yaklaşık 13 dakika kalmıştı. Süreyi orada öylece oturarak geçirmiştik."



Nisan 2019'da The Players' Tribune için ırk ve kendi beyaz ayrıcalığı hakkında bir makale yazan Korver, o anın takım arkadaşlarına en iyi nasıl yardım edebileceğini kendisine sormasına neden olduğunu açıklamıştı:



"Beyaz bir adam olarak bu tarz alanlarda yapacağım şeyler, bana her zaman ilginç geliyor. Beyaz bir adam olarak nasıl yardımcı olabilirim? Bu alanda beyaz bir adam olarak ne derim? Ve ne yaparsınız biliyor musunuz? Ötekileştirilmiş olanların yanında durursunuz. Ve bunu yapabildiğiniz zaman, seslerini daha da yükseltmiş olursunuz. Düşüncelerini ve fikirlerini dinlersiniz. Ardından da yardım etmenin bir yolunu bulursunuz."



"HEPİMİZ TELEFONUN BAŞINDA AĞLADIK"



Bucks oyuncuları, halen soyunma odalarındayken, değişim çağrısı yapmak için doğrudan Wisconsin Valisi Teğmen Mandela Barnes'ı aramışlardı. Korver, takımın Blake'in ailesiyle yaptığı konuşmanın ardından duygusal olarak çok etkilendiğini açıkladı:



"O anda, orada oturup ailesini ve ebeveynlerini dinliyorduk, öylece oturuyorduk. Hepimiz telefonun etrafındaydık ve gözyaşlarımızı tutamıyorduk. Ve dedik ki, 'Geleceğin ne getireceğini tam olarak bilmiyoruz. Planımızın tam olarak hangi yola gittiğinden emin değiliz, ama doğru olanı yapıyoruz. Bu doğru olan şey.' İnanılmaz bir andı."



Bucks'ın kararının ardından NBA, sonraki iki gün için planlanan tüm playoff maçlarını ertelemişti. Hatta Disney World kampüsündeki bazı oyuncular, playoffların geri kalanını oynamamak üzerine bile oy vermiş, ancak sonuçta sezona devam etmeyi kabul etmişlerdi.



