Kortların tek kollu tenisçisi azmiyle engelli bireylere örnek oluyor

Şırnak'ta sağ kolunun dirsekten aşağısı olmadan dünyaya gelen ve tenis kortlarında tek kolu ile engeli olmayan sporculara karşı raket sallayan 30 yaşındaki Hakim Kızılcan, diğer spor branşlarında da gösterdiği başarıyla takdir topluyor.



Çocuk yaşlarda tanıştığı antrenörlerden eğitim alarak sporun birçok branşına ilgi duyan Hakim Kızılcan, hem Şırnak'ta bir kamu kurumunda görev yapıyor hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis takımında çalışmalarını sürdürüyor.



Şırnak'tan takımıyla valilik öncülüğünde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen ve 23 ilden 137 sporcunun katıldığı Ağrı Dağı Tenis Turnuvası'na katılan Kızılcan, kortlarda engelli olmayan rakiplerine karşı kıyasıya mücadele etti.



Mücadele azmi ve hırsıyla turnuvaya renk katarak rakiplerini zorlayan Kızılcan, turnuvayı izleyenlerden de tam not aldı.



Sağ kolunun dirsekten aşağısı olmayan Kızılcan'ın rakipleri de karşılaşmalar sonunda engelli sporcuyu tebrik etti.



Tenis dışında dağ koşusu, tekvando ve futbol gibi branşlarla da ilgilenen Hakim Kızılcan, AA muhabirine, tenis başta olmak üzere sporun her branşını çok sevdiğini ve spor yapmanın kendisi için yaşam tarzı olduğunu söyledi.



Spor sayesinde daha zinde olduğunu ve her zaman geleceğe umutla baktığını belirten Kızılcan, "Küçükken dışarıya çıkmayı hiç istemezdim. O dönemler sporla henüz tanışmamıştım." dedi.



Turnuvaya engelli kategorisinde değil normal sporcu olarak katıldığını anlatan Kızılcan, Ağrı Dağı Tenis Turnuvası'nın çok güzel geçtiğini ifade etti.



- "Hiçbir şey engeli aşmaya engel değildir"



Kızılcan, teniste dereceler elde etmeyi hedeflediğine değinerek, şöyle konuştu:



"Buradaki başarılarımla engelli bireylere örnek olmak istiyorum. Dünyanın her işi zor, spor da zor ama çabalamazsak başaramayız. Sadece Şırnak'takiler değil tüm Türkiye'deki engelli arkadaşlarıma şunu belirtmek istiyorum; evde kalmakla hiçbir şeyi yaşayamazsınız, dışarıya çıkıp sosyalleşmeyi, özellikle spor ve sanatı öğrenmeye çalışın. İlk önce yaşam, sonra spor. Hiçbir şey engeli aşmaya engel değildir. Tenis zor bir spor ve sürekli çalışmak lazım. Bir hafta ara verip ikinci hafta geldiğinizde büyük bir eksiklik hissedebiliyorsunuz. Bunun için sürekli çalışmak lazım."



Engellilere örnek olmak istediğini ve futbola ilgisinden dolayı Ampute Futbol Milli Takımı'na katılmak için başvuru yapacağını dile getiren Kızılcan, "Dağ koşusu ve yüzme yarışlarının yanı sıra Samsun'da tekvando müsabakasına katıldım ve Ankara'ya gidip uluslararası yarışmada üçüncü oldum. Tekvandodan sona tenisle tanıştım. Normal hayatta da halı saha maçlarına gidiyorum. Birçok spor aktivitem var. 30 yaşındayım ama beni görenler 23 yaşında olduğumu düşünüyor. Bu kadar genç görünmemin sebebi sporla barışık olmamdan kaynaklanıyor. Bir sonraki turnuva için çok daha iyi çalışıp başarı elde etmeyi hedefliyorum. İnşallah onu da yaparım. Bu turnuvaya katılmak çok güzeldi." ifadelerini kullandı.