Koronavirüsün son hedefi: Vincent Janssen

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Vincent Janssen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüsün son hedefi: Vincent Janssen
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29 Haziran 2020 20:12
Tüm dünyayı derinden etkileyen ve futbol dünyasında da birçok insanı etkileyen koronavirüsün bulaştığı son isim, Vincent Janssen oldu.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Meksika'da Monterrey forması giyen Hollandalı oyuncu, "Şu anda iyiyim. Evde şu anda kendime dikkat ediyorum. Mümkün olur olmaz takım arkadaşlarımın yanına geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Meksika'da Cruz Azul kulübünde de 22 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

2017-2018 sezonunda Tottenham'dan kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Janssen, 18 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.



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