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Koronavirüsü atlatan Ceballos, halen yoğun bakım ünitesinde

Eski NBA oyuncusu Cedric Ceballos, KOVID-19'u atlattığını fakat halen yoğun bakım ünitesinde olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Cedric Ceballos, KOVID-19'u atlattığını fakat halen yoğun bakım ünitesinde olduğunu söyledi.

Son günlerde kendisine iyi dileklerde bulunanlara teşekkür eden Ceballos, tecrit dışında olmasına rağmen henüz destek olmadan "nefes alamadığını, yürüyemediğini veya hareket edemediğini" açıkladı:

"Aileme ve arkadaşlarıma selam, sağlık durumum hakkında bir güncelleme yapacağım. KOVID-19'dan kurtuldum, dualarınız ve bana yardımcı olan iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.

Hala destek olmadan nefes alamıyorum, yürüyemiyorum veya hareket edemiyorum. Bu yüzden lütfen telefon görüşmesi talep etmeyin, konuştuklarımı anlamak çok uğraştıran bir durum ve oldukça zor.

KOVID olmadığım için tecritten çıktım fakat halen yoğun bakımdayım. Bununla mücadele etmeye devam edeceğim ve sizden gelecek desteği dört gözle bekliyorum."

Geçtiğimiz ay 52 yaşına giren Ceballos, önceki hafta yüzünde oksijen maskesi varken bir fotoğrafını tweetleyerek, yoğun bakımda onuncu gününü geçirdiğini belirtmişti.

Ceballos, 11 yıllık NBA kariyerinde Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Detroit Pistons ve Miami Heat formalarını giymişti.


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