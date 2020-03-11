Koronavirüsten nasıl korunuruz? Koronavirüsün bulaşmaması için yapılması gerekenler

KORONAVİRÜS NEDİR?

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

CORONA VİRÜSÜ KORUNMA YOLLARI NEDİR?

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR? (KORONAVİRÜS)

CORONA VİRÜS TEDAVİSİ VAR MI? NASIL?

Dünyaya hızla yayılan koronavirüs teşhisi ülkemiz Türkiye'de de ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamda ülkemizde 1 kişide koronavirüs olduğu kamuoyuyla paylaşıldı. Koronavirüs açıklamasının ardından ise Türkiye'de yaşayan herkes koronavirüsten korunmak, koronavirüsten nasıl korunuruz? koronavirüsün belirtileri nelerdir? gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.Dünya üzerinde ilk kez 1960'lı yıllarda görülen '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüs, koronavirüs ya da coronavirüsü adıyla biliniyor. Coronavirüs aralık ayında Çin'in Wuhan bölgesinde yeniden çıkmasıyla beraber internette en çok aranan konulardan birisi oldu. Çin'in Wuhan bölgesi Coronavirüs çıktığı yer olarak bilinmektedir.Hafif, orta ve ağır olmak üzere farklı hallerde seyredebilen coronavirüs, daha önce 2002'de çıkan SARS ile 2012'de çıkan MERS virüsüyle aynı gruptandır. Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan coronavirüsün (koronavirüs) 2020'de çok ağır tablolarda seyrettiği bilinmektedir. Coronavirüs salgını şu anda pek çok ülkenin ortak sorunlarından birisi olmuştur. Çoğu insanın hayatının bir anında karşılaştığı bu virüsün yeni çıkan hali oldukça ağır ve olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Coronavirüs, hayvanlardan insanlara sıçrama yapan virüslerdedir. Bu virüs insanlara geçtiği zaman mutasyona uğrar ve insanlar arasında yayılabilir.Ülkelerin korkusu haline gelen corona virüsü MERS, akciğerleri ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaşabileceği belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüse karşı hiçbir koruyucu aşı veya antibiyotik ilaç tedavisi bulunmuyor.Koronavirüsü enfeksiyona karşı korumak için mevcut aşı bulunmamaktadır. Genel önlemlere dikkat ederek enfeksiyon riskini azaltmak mümkün olabilir. Sık el yıkama alışkanlığı ve hasta kişilerle temastan kaçınmak önemlidir.İştahsızlık ve kilo kaybıAteşHalsizlik ve durgunlukKarın bölgesinin şişmesiGörme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimiSolunum sorunları ve nezleDenge sorunlarıHastalığın kesin tedavisi yoktur. Belki hasta kedinin daha uzun ve rahat yaşaması sağlanabilir. Çalışmalar devam etmektedir.Bağışıklık sistemi güçlendiriciler, interferonlar, vitamin kürleri (özellikle C vitamini), antibiyotik desteği en önemli tedavi araçları arasındadır.Islak FIP'te karında biriken suyun zaman zaman alınması kedinin solunumunu rahatlatabilir. Veteriner hekimin bilgisi dahilinde doğal ürünler denenebilir. Ancak unutulmamalıdır ki hastalığın efuziv forumun herhangi bir tedavisi yoktur.