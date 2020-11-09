Koronavirüste 7 farklı semptom

Viyana Tıp Üniversitesi'nde araştırmacılar, 7 farklı koronavirüs belirtilerini listeledi. Araştırmanın amacı, atlatılan bir koronavirüs enfeksiyonunun ardından iyi bir bağışıklığın nasıl olduğunu ve bunun nasıl ölçülebileceğini anlamaktı. Bunun için immünoloji uzmanı Winfried Pickl ile alerji uzmanı Rudolf Valenta, Kovid-19 hastalığını büyük oranda atlatan ve iyileşme sürecine giren 109 kişiyle, tamamen iyileşmiş olan 98 kişiyi inceledi ve kanlarını test etti.



Araştırmacılar, elde edilen veriler temelinde farklı semptomların Kovid-19 hastalığında birbirleriyle alakalı olduğunu ve semptom grupları halinde görüldüğünü tespit etti. Araştırmada ortaya çıkan 7 semptom grubu şunlardan oluşuyor:



- Gribal semptomlar (ateş, ateşli titreme, halsizlik ve öksürük).



- Nezle semptomları (burun akıntısı, hapşırma, kuru boğaz ve burun tıkanıklığı).



- Eklem ve kas ağrıları.



- Göz ve mukoza iltihabı.



- Akciğer rahatsızlıkları (akciğer iltihabı ve nefes darlığı).



- Mide-bağırsak sorunları (ishal, bulantı ve baş ağrısı).



- Koku ve tat alma duyularının kaybı ve diğer semptomlar.



YÜKSEK ATEŞ YÜKSEK BAĞIŞIKLIK



Araştırmanın sorumlusu immünoloji uzmanı Winfried Pickl, hastalığı tamamen atlatan kişilerin kanında fazlasıyla antikor üreten bağışıklık hücresi tespit edildiğini belirtti. Pickl, hastalık sürecinde bir hastanın ateşi ne kadar yüksekse, sonrasında koronaya karşı bağışıklığın o derece güçlü olduğunun görüldüğünü dile getirdi.



