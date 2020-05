Koronavirüsle mücadelede dünyanın son 24 saati

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 5,3 milyonu geçerken, iyileşen sayısı ise 2,2 milyona ulaştı.Salgının merkez üssü ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 656 bine çıktı, can kaybı 98 bin 250, iyileşen sayısı ise 438 bin 600 oldu.New York eyaleti genelinde virüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı, mart sonundan bu yana ilk kez 100'ün altına düştü.Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in efsane oyuncusu Patrick Ewing, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.İngiltere'deki can kaybı 36 bin 675'e, vaka sayısı ise 257 bin 154'e çıkarken, muhalefet partileri ülkedeki sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson'ın danışmanı Dominic Cummings'in istifa etmesi veya görevden alınması çağrısında bulundu.Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Cummings'in davranışının yasal çerçeve içinde kaldığı ve makul olduğu bildirildi.İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 735'e, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 229 bin 327'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 138 bin 840 oldu.İspanya'daki can kaybı 28 bin 678'e, vaka sayısı ise 282 bin 370'e çıkarken, bugüne kadar 196 bin 958 kişi sağlığına kavuştu.Başbakanı Pedro Sanchez, temmuzdan itibaren sınırları açarak yabancı turistleri kabul etmeye başlayacaklarını duyurdu.Salgın nedeniyle 14 Mart'tan bu yana durdurulan İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kalan maçlara 8 Haziran haftasından itibaren başlanacak.Ülkede ayrıca, İspanya demokrasi tarihindeki en uzun yas kararı alınarak, virüs nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 10 günlük ulusal yas ilan edileceği açıklandı.Fransa'daki can kaybı 28 bin 332'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 219 bin 322'ye ulaştı. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 45 gündür düşmeye devam ederken, iyileşen sayısı 64 bin 547 oldu.İbadethanelerin tekrar toplu ibadete açılmasına izin verilen Fransa'da, salgın nedeniyle futbol liglerinin sonlandırılması kararının iptaline ilişkin mahkemeye yapılan itiraz da reddedildi.Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.Gürcistan'da olağanüstü hal (OHAL) ve sokağa çıkma yasağı yaklaşık 2 ayın ardından bugün sona erdi.Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi.Rusya'da vaka sayısı 335 bin 882'ye, ölü sayısı ise 3 bin 388'e yükselirken, iyileşen sayısı 107 bin 936'ya ulaştı.Brezilya'daki can kaybı son 24 saatte 1001 artışla 21 bin 48'e, vaka sayısı ise 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a çıktı.Sudan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü, Kovid-19 endişesiyle personelini karantinaya aldı.Japonya hükümeti, Kovid-19 aşısı üretilmesi için 9 ayrı ulusal projeye toplam 66,9 milyon dolar destek vereceğini duyurdu.Almanya'da Hessen eyaletinin Frankfurt kentindeki bir kilisede yapılan ayine katılan 40'tan fazla kişiye virüs bulaştı.