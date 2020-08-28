Koronavirüse yakalanan Melis Gülcan'dan "iyiyim" mesajı

Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Melis Gülcan, koronavirüse yakalandıktan sonra bir açıklama paylaştı.

Koronavirüse yakalanan Melis Gülcan'dan 'iyiyim' mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2020 21:21
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Melis Gülcan, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Gülcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıktı. Genel durumum iyi olmakla birlikte evde izolasyon ve tedavi sürecindeyim. En kısa zamanda tam olarak sağlığıma kavuşmak ve basketbola dönmek ümidiyle herkese sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu da resmi Twitter hesabından, milli basketbolcu Melis Gülcan'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, acil şifalar diledi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için