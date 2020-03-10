Koronavirüs Yunan devinin başkanına bulaştı

Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Koronavirüs Yunan devinin başkanına bulaştı
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10 Mart 2020 14:41
Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Çin'de başlayan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan koronavirüsü salgını, Avrupa'yı da etksi altına almaya başladı. Bu salgın nedeniyle Avrupa'da birçok maç için erteleme, birçok maç için ise seyircisiz oynama kararı çıkarken, flaş bir gelişe yaşandı. Yunanistan'ın dünyaca ünlü kulübü Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

MARINAKIS'İN AÇIKLAMASI

"Koronavirüs beni de 'ziyaret etti' ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum.  Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum."


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