Koronavirüs vaka sayıları il il, İstanbul'da koronavirüs vakaları nerelerde var?

Sağlık Bakanlığı il il vaka sayılarını açıkladı. İstanbul'da koronavirüs vakalarının nerelerde çıktığı en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. İstanbul'un neredeyse tüm ilçelerinde koronavirüs salgını ile ilgili vakalar çıkıyor. Koronavirüs ile ilgili il il harita ve dahası son dakika olarak Türkiye'de güncel 7 Nisan 2020 Pazartesi Koroanvirüs vaka ve ölüm rakamlarını twitter hesabından açıkladı.
Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2020 tarihli güncel Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan 2020 tarihi itibari ile ülkemizdeki koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısını sosyal medya hesabı üzerinde yayınladı.SON KORONAVİRÜS AÇIKLAMASINDA İL İL SAYILAR VE VAKA SAYILARI AÇIKLANDI
Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 7 Nisan 2020 tarihli Türkiye koronavirüs güncel tablosuna göre; 20023 yeni test yapıldığını ve 3892 yeni vakada koronavirüs pozitif çıktığını ve 76 kişinin gün içinde hayatını kaybettiği açıklandı. 11 Mart 2020 tarihinden bu güne toplamda 34109 kişide koronavirüs testi pozitif oldu. Toplamda 725 vatandaşımızı maalesef koronavirüsten şuana kadar kaybettik. 7 Nisan 2020 tarihi itibari ile 1474 hastanın yoğunbakımda tedavi gördüğü ve şu ana kadar 1582 hastanın toplamda koronavirüsten iyileştiği açıklandı.
11 MART TARİHİNDEN BU YANA GÜN GÜN VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 yeni ölüm, 561 yeni tanı var)-Test sayısı 5.035
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 yeni ölüm, 1.196 yeni tanı var)- Test sayısı 7.286
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 yeni ölüm, 2.069 yeni tanı var)- Test sayısı 7.533
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 yeni ölüm, 1704 yeni tanı var)- Test sayısı 7.641
29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 yeni ölüm, 1815 yeni tanı var)- Test sayısı 9.982
30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 yeni ölüm, 1610 yeni tanı var)- Test sayısı 11.535
31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 yeni ölüm, 2704 yeni tanı var) Test sayısı 15.442
1 Nisan: 15.679 vaka, 277 ölüm (63 yeni ölüm, 2148 yeni tanı var) Test sayısı 15.396
2 Nisan: 18.757 vaka, 356 ölüm (79 yeni ölüm, 2456 yeni tanı var) Test sayısı 19.396.
3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölüm (69 yeni ölüm, 2786 yeni tanı var) Test sayısı 16.160.
4 Nisan: 23.934 vaka, 501 ölüm (76 yeni ölüm, 3013 yeni tanı var) Test sayısı 19.664.
5 Nisan: 27.069 vaka, 574 ölüm (73 yeni ölüm, 3135 yeni tanı var) Test sayısı 20.065.
6 Nisan: 30.217 vaka, 649 ölüm (75 yeni ölüm, 3148 yeni tanı var) Test sayısı 21.400.
7 Nisan: 34.109 vaka, 725 ölüm (76 yeni ölüm, 3892 yeni tanı var) Test sayısı 20.023.
İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI (3 NİSAN 2020)
Adana 241Adıyaman 32
Ağrı 31Aksaray 5
Amasya 30Ankara 860
Afyon 18Antalya 102
Ardahan 5Artvin 20
Aydın 20Balıkesir 106
Bartın 9Batman 9
Bayburt 23Bilecik 16
Bingöl 10Bitlis 22
Bolu 19Burdur 3
Bursa 259Çanakkale 30
Çankırı 25Çorum 35
Denizli 86Diyarbakır 46
Düzce 32Edirne 91
Elazığ 12Erzincan 15
Erzurum 78Eskişehir 118
Gaziantep 49Giresun 73
Gümüşhane 12Hakkari 2
Hatay 32Iğdır 26
Isparta 289İzmir 1105
İstanbul 12 bin 231Kahramanmaraş 28
Karabük 20Karaman 14
Kars 18Kastamonu 26
Kayseri 130Kırıkkale 23
Kırklareli 49Kırşehir 7
Kilis 17Kütahya 5
Konya 601Kocaeli 500
Malatya 66Manisa 100
Mardin 51Mersin 17
Muğla 46Muş 14
Nevşehir 27Niğde 12
Ordu 88Osmaniye 47
Rize 101Sakarya 337
Samsun 167Siirt 44
Sinop 35Sivas 80
Şanlıurfa 18Şırnak 9
Tekirdağ 121Tokat 90
Trabzon 87Tunceli 6
Uşak 40Van 24
Yalova 64Yozgat 15
Zonguldak 197