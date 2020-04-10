Koronavirüs vaka sayıları il il, İstanbul'da koronavirüs vakaları nerelerde var?

11 MART TARİHİNDEN BU YANA GÜN GÜN VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Sağlık Bakanlığı il il vaka sayılarını açıkladı. İstanbul'da koronavirüs vakalarının nerelerde çıktığı en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. İstanbul'un neredeyse tüm ilçelerinde koronavirüs salgını ile ilgili vakalar çıkıyor. Koronavirüs ile ilgili il il harita ve dahası son dakika olarak Türkiye'de güncel 7 Nisan 2020 Pazartesi Koroanvirüs vaka ve ölüm rakamlarını twitter hesabından açıkladı.Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2020 tarihli güncel Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan 2020 tarihi itibari ile ülkemizdeki koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısını sosyal medya hesabı üzerinde yayınladı.Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 7 Nisan 2020 tarihli Türkiye koronavirüs güncel tablosuna göre; 20023 yeni test yapıldığını ve 3892 yeni vakada koronavirüs pozitif çıktığını ve 76 kişinin gün içinde hayatını kaybettiği açıklandı. 11 Mart 2020 tarihinden bu güne toplamda 34109 kişide koronavirüs testi pozitif oldu. Toplamda 725 vatandaşımızı maalesef koronavirüsten şuana kadar kaybettik. 7 Nisan 2020 tarihi itibari ile 1474 hastanın yoğunbakımda tedavi gördüğü ve şu ana kadar 1582 hastanın toplamda koronavirüsten iyileştiği açıklandı.11 Mart: 113 Mart: 514 Mart: 615 Mart: 1816 Mart: 4717 Mart: 98 vaka, 1 ölüm18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 yeni ölüm, 561 yeni tanı var)-Test sayısı 5.03526 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 yeni ölüm, 1.196 yeni tanı var)- Test sayısı 7.28627 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 yeni ölüm, 2.069 yeni tanı var)- Test sayısı 7.53328 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 yeni ölüm, 1704 yeni tanı var)- Test sayısı 7.64129 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 yeni ölüm, 1815 yeni tanı var)- Test sayısı 9.98230 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 yeni ölüm, 1610 yeni tanı var)- Test sayısı 11.53531 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 yeni ölüm, 2704 yeni tanı var) Test sayısı 15.4421 Nisan: 15.679 vaka, 277 ölüm (63 yeni ölüm, 2148 yeni tanı var) Test sayısı 15.3962 Nisan: 18.757 vaka, 356 ölüm (79 yeni ölüm, 2456 yeni tanı var) Test sayısı 19.396.3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölüm (69 yeni ölüm, 2786 yeni tanı var) Test sayısı 16.160.4 Nisan: 23.934 vaka, 501 ölüm (76 yeni ölüm, 3013 yeni tanı var) Test sayısı 19.664.5 Nisan: 27.069 vaka, 574 ölüm (73 yeni ölüm, 3135 yeni tanı var) Test sayısı 20.065.6 Nisan: 30.217 vaka, 649 ölüm (75 yeni ölüm, 3148 yeni tanı var) Test sayısı 21.400.7 Nisan: 34.109 vaka, 725 ölüm (76 yeni ölüm, 3892 yeni tanı var) Test sayısı 20.023.Adana 241Ağrı 31Amasya 30Afyon 18Ardahan 5Aydın 20Bartın 9Bayburt 23Bingöl 10Bolu 19Bursa 259Çankırı 25Denizli 86Düzce 32Elazığ 12Erzurum 78Gaziantep 49Gümüşhane 12Hatay 32Isparta 289İstanbul 12 bin 231Karabük 20Kars 18Kayseri 130Kırklareli 49Kilis 17Konya 601Malatya 66Mardin 51Muğla 46Nevşehir 27Ordu 88Rize 101Samsun 167Sinop 35Şanlıurfa 18Tekirdağ 121Trabzon 87Uşak 40Yalova 64Zonguldak 197