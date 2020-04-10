Koronavirüs vaka sayıları il il, İstanbul'da koronavirüs vakaları nerelerde var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakalarının görüldüğü illeri açıkladı. Harita üzerinde koronavirüs vaka sayıları ile hangi şehirde daha çok hastalığın görüldüğü ortaya çıktı. Bu sonuçla koronavirüsün İstanbul'da nerelerde çıktığını da görebilirsiniz.

10 Nisan 2020 08:32
Koronavirüs vaka sayıları il il, İstanbul'da koronavirüs vakaları nerelerde var?
Sağlık Bakanlığı il il vaka sayılarını açıkladı. İstanbul'da koronavirüs vakalarının nerelerde çıktığı en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. İstanbul'un neredeyse tüm ilçelerinde koronavirüs salgını ile ilgili vakalar çıkıyor. Koronavirüs ile ilgili il il harita ve dahası son dakika olarak Türkiye'de güncel 7 Nisan 2020 Pazartesi Koroanvirüs vaka ve ölüm rakamlarını twitter hesabından açıkladı.
Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2020 tarihli güncel Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan 2020 tarihi itibari ile ülkemizdeki koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısını sosyal medya hesabı üzerinde yayınladı.

SON KORONAVİRÜS AÇIKLAMASINDA İL İL SAYILAR VE VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 7 Nisan 2020 tarihli Türkiye koronavirüs güncel tablosuna göre; 20023 yeni test yapıldığını ve 3892 yeni vakada koronavirüs pozitif çıktığını ve 76 kişinin gün içinde hayatını kaybettiği açıklandı. 11 Mart 2020 tarihinden bu güne toplamda 34109 kişide koronavirüs testi pozitif oldu. Toplamda 725 vatandaşımızı maalesef koronavirüsten şuana kadar kaybettik. 7 Nisan 2020 tarihi itibari ile 1474 hastanın yoğunbakımda tedavi gördüğü ve şu ana kadar 1582 hastanın toplamda koronavirüsten iyileştiği açıklandı.




11 MART TARİHİNDEN BU YANA GÜN GÜN VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm

18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm

19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)

20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)

21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)

22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)

23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)

24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)

25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 yeni ölüm, 561 yeni tanı var)-Test sayısı 5.035

26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 yeni ölüm, 1.196 yeni tanı var)- Test sayısı 7.286

27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 yeni ölüm, 2.069 yeni tanı var)- Test sayısı 7.533

28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 yeni ölüm, 1704 yeni tanı var)- Test sayısı 7.641

29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 yeni ölüm, 1815 yeni tanı var)- Test sayısı 9.982

30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 yeni ölüm, 1610 yeni tanı var)- Test sayısı 11.535

31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 yeni ölüm, 2704 yeni tanı var) Test sayısı 15.442

1 Nisan: 15.679 vaka, 277 ölüm (63 yeni ölüm, 2148 yeni tanı var) Test sayısı 15.396

2 Nisan: 18.757 vaka, 356 ölüm (79 yeni ölüm, 2456 yeni tanı var) Test sayısı 19.396.

3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölüm (69 yeni ölüm, 2786 yeni tanı var) Test sayısı 16.160.

4 Nisan: 23.934 vaka, 501 ölüm (76 yeni ölüm, 3013 yeni tanı var) Test sayısı 19.664.

5 Nisan: 27.069 vaka, 574 ölüm (73 yeni ölüm, 3135 yeni tanı var) Test sayısı 20.065.

6 Nisan: 30.217 vaka, 649 ölüm (75 yeni ölüm, 3148 yeni tanı var) Test sayısı 21.400.

7 Nisan: 34.109 vaka, 725 ölüm (76 yeni ölüm, 3892 yeni tanı var) Test sayısı 20.023.




İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI (3 NİSAN 2020)

Adana 241
Adıyaman 32
Ağrı 31
Aksaray 5
Amasya 30
Ankara 860
Afyon 18
Antalya 102
Ardahan 5
Artvin 20
Aydın 20
Balıkesir 106
Bartın 9
Batman 9
Bayburt 23
Bilecik 16
Bingöl 10
Bitlis 22
Bolu 19
Burdur 3
Bursa 259
Çanakkale 30
Çankırı 25
Çorum 35
Denizli 86
Diyarbakır 46
Düzce 32
Edirne 91
Elazığ 12
Erzincan 15
Erzurum 78
Eskişehir 118
Gaziantep 49
Giresun 73
Gümüşhane 12
Hakkari 2
Hatay 32
Iğdır 26
Isparta 289
İzmir 1105
İstanbul 12 bin 231
Kahramanmaraş 28
Karabük 20
Karaman 14
Kars 18
Kastamonu 26
Kayseri 130
Kırıkkale 23
Kırklareli 49
Kırşehir 7
Kilis 17
Kütahya 5
Konya 601
Kocaeli 500
Malatya 66
Manisa 100
Mardin 51
Mersin 17
Muğla 46
Muş 14
Nevşehir 27
Niğde 12
Ordu 88
Osmaniye 47
Rize 101
Sakarya 337
Samsun 167
Siirt 44
Sinop 35
Sivas 80
Şanlıurfa 18
Şırnak 9
Tekirdağ 121
Tokat 90
Trabzon 87
Tunceli 6
Uşak 40
Van 24
Yalova 64
Yozgat 15
Zonguldak 197

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