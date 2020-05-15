Koronavirüs tehdidi, ATP takvimindeki sarkmayı ağustosa uzattı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları durdurma kararının 31 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Koronavirüs tehdidi, ATP takvimindeki sarkmayı ağustosa uzattı
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15 Mayıs 2020 21:11
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları durdurma kararının 31 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu.

ATP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, temmuz ayında yapılması planan Hamburg, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta ve Kitzbühel turnuvalarının planlanan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

Bu süre boyunca yapılması planlanan bütün ATP Tur ve ATP Challenger turnuvalarının da askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Ağustos ve sonrasında başlayan turnuvaların yayınlanan programa göre devam etmesinin planlandığı, ATP Tur takviminin haziran ortasında güncelleneceği aktarıldı.

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