Koronavirüs tedavisi tamamlanan Faty idmanda

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Ricardo Faty, antrenmana katıldı

Haber; AA
Koronavirüs tedavisi tamamlanan Faty idmanda
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27 Mayıs 2020 14:48
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Ricardo Faty, antrenmanda yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ana bölümde topla teknik çalışmalar yaptı. İdman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Koronavirüsü atlatan Ricardo Faty, takımla yapılan antrenmana katıldı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı izledi.

 

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