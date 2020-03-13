Koronavirüs sporu neredeyse durdurdu! İşte son durum...

Son hızla dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüs dünyanın her yerinde etkisini hissettiriyor. İşte Avrupa ve Dünya'da son durum...
AVRUPA'DA SON DURUM
Durduruldu
Fransa
İtalya
İspanya
Portekiz
Avusturya
Belçika
İsviçre
Danimarka
Norveç
Slovakya
Hollanda
Çekya
Çin
Güney Kore
Japonya
Fas
ABD MLS
Seyircisiz oynanacak ligler;
TÜRKİYE
Almanya
Yunanistan
Romanya
Bulgaristan
Polonya
Bosna Hersek
Paraguay
Kosta Rika
Seyircili ve devam eden ligler;
İngiltere
ARTETA, KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Arsenal, kulüp menajeri Mikel Arteta'nın koronavirüse yakalandığını ve tüm futbolcuların da kişisel olarak karantina altına alındığını açıkladı.
Brighton & Hove Albion, Arsenal ile cumartesi günü oynayacakları maçın Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Brihgton Başkanı Paul Barber: "Düşüncelerimiz tamamen Mikel Arteta'nın sağlığında. Hızlıca sağlığına kavuşmasını diliyoruz."
CHELSEA, KORONAVİRÜSÜ AÇIKLADI
Chelsea, genç futbolcusu Callum Hudson-Odoi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu gelişme üzerine tüm futbolcuların, antrenörlerin ve çalışanların kişisel karantina altına alındığını ve as takımın çalıştığı tüm tesislerin kapatıldığını açıkladı.
ALMANYA, SEZONU YARIDA BIRAKABİLİR
Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Friedrich Curtius, profesyonel liglerin geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Kicker'e konuşan Curtius, "Koronavirüsün futbol için sonuçları, etkileri nereye kadar gidecek tahmin etmek çok zor. Tüm senaryolara hazır olmalıyız. Sezonu aniden bitirebiliriz, tüm operasyonlar yarıda kalabilir." ifadelerini kullandı.
NBA'DE SEZON İPTAL EDİLEBİLİR
NBA Komisyoneri Adam Silver, ligin en azından 30 gün boyunca duracağını, sonrası için bir planları olmadığını açıkladı.
"Sezon iptal edilebilir mi?" şeklinde gelen soruya Adam Silver, "Elbete. Bu da ihtimaller dahilinde. 30 günün yeterli olup olmayacağına bakacağız. Bu sezon bir daha maç oynanmama ihtimali de var. Şu an için net bir şey söylemek imkansız." cevabını verdi.
AVRUPA'DA SON DURUM
Durduruldu
Fransa
İtalya
İspanya
Portekiz
Avusturya
Belçika
İsviçre
Danimarka
Norveç
Slovakya
Hollanda
Çekya
Çin
Güney Kore
Japonya
Fas
ABD MLS
Seyircisiz oynanacak ligler;
TÜRKİYE
Almanya
Yunanistan
Romanya
Bulgaristan
Polonya
Bosna Hersek
Paraguay
Kosta Rika
Seyircili ve devam eden ligler;
İngiltere
ARTETA, KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Arsenal, kulüp menajeri Mikel Arteta'nın koronavirüse yakalandığını ve tüm futbolcuların da kişisel olarak karantina altına alındığını açıkladı.
Brighton & Hove Albion, Arsenal ile cumartesi günü oynayacakları maçın Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Brihgton Başkanı Paul Barber: "Düşüncelerimiz tamamen Mikel Arteta'nın sağlığında. Hızlıca sağlığına kavuşmasını diliyoruz."
CHELSEA, KORONAVİRÜSÜ AÇIKLADI
Chelsea, genç futbolcusu Callum Hudson-Odoi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu gelişme üzerine tüm futbolcuların, antrenörlerin ve çalışanların kişisel karantina altına alındığını ve as takımın çalıştığı tüm tesislerin kapatıldığını açıkladı.
ALMANYA, SEZONU YARIDA BIRAKABİLİR
Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Friedrich Curtius, profesyonel liglerin geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Kicker'e konuşan Curtius, "Koronavirüsün futbol için sonuçları, etkileri nereye kadar gidecek tahmin etmek çok zor. Tüm senaryolara hazır olmalıyız. Sezonu aniden bitirebiliriz, tüm operasyonlar yarıda kalabilir." ifadelerini kullandı.
NBA'DE SEZON İPTAL EDİLEBİLİR
NBA Komisyoneri Adam Silver, ligin en azından 30 gün boyunca duracağını, sonrası için bir planları olmadığını açıkladı.
"Sezon iptal edilebilir mi?" şeklinde gelen soruya Adam Silver, "Elbete. Bu da ihtimaller dahilinde. 30 günün yeterli olup olmayacağına bakacağız. Bu sezon bir daha maç oynanmama ihtimali de var. Şu an için net bir şey söylemek imkansız." cevabını verdi.
FRANSA, FUTBOLU ASKIYA ALDISporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Fransa Futbol Federasyonu, profesyonel ve amatör tüm futbol organizasyon ve liglerinin askıya alındığını duyurdu.
FORMULA 1'DE YARIŞ İPTAL EDİLDİ
Formula 1'de 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand-Prix, koronavirüs nedeniyle ertelendi.
McLaren, bir takım üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası yarışlardan çekildiğini açıkladı. Ardından, 6 takım yarışın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. Bu görüş üzerine FIA ve Formula 1, Avustralya'daki yarışları iptal ettiğini açıkladı.
Formula 1'den yapılan açıklamada, "McLaren Racing Team'den bir üyenin kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. McLaren, yarışlardan çekildiğini duyurdu. Kalan 9 takım yöneticisiyle FIA ve Formula 1 yönetimi, toplantı düzenlemiştir. Tüm görüşmeler sonucunda, çoğunluğa göre bu yarışın yapılamayacağı yönünde karar alınmıştır." denildi.
Formula 1'de Avustralya GP dışında Çin ertelendi, Bahreyn için seyircisiz kararı alındı ve Vietnam'da da süresiz bir erteleme gündeme geldi.
Fransa Futbol Federasyonu, profesyonel ve amatör tüm futbol organizasyon ve liglerinin askıya alındığını duyurdu.
FORMULA 1'DE YARIŞ İPTAL EDİLDİ
Formula 1'de 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand-Prix, koronavirüs nedeniyle ertelendi.
McLaren, bir takım üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası yarışlardan çekildiğini açıkladı. Ardından, 6 takım yarışın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. Bu görüş üzerine FIA ve Formula 1, Avustralya'daki yarışları iptal ettiğini açıkladı.
Formula 1'den yapılan açıklamada, "McLaren Racing Team'den bir üyenin kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. McLaren, yarışlardan çekildiğini duyurdu. Kalan 9 takım yöneticisiyle FIA ve Formula 1 yönetimi, toplantı düzenlemiştir. Tüm görüşmeler sonucunda, çoğunluğa göre bu yarışın yapılamayacağı yönünde karar alınmıştır." denildi.
Formula 1'de Avustralya GP dışında Çin ertelendi, Bahreyn için seyircisiz kararı alındı ve Vietnam'da da süresiz bir erteleme gündeme geldi.