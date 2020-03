Koronavirüs sporu neredeyse durdurdu! İşte son durum...

FRANSA, FUTBOLU ASKIYA ALDI



Fransa Futbol Federasyonu, profesyonel ve amatör tüm futbol organizasyon ve liglerinin askıya alındığını duyurdu.



FORMULA 1'DE YARIŞ İPTAL EDİLDİ

Formula 1'de 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand-Prix, koronavirüs nedeniyle ertelendi.



McLaren, bir takım üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası yarışlardan çekildiğini açıkladı. Ardından, 6 takım yarışın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. Bu görüş üzerine FIA ve Formula 1, Avustralya'daki yarışları iptal ettiğini açıkladı.



Formula 1'den yapılan açıklamada, "McLaren Racing Team'den bir üyenin kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. McLaren, yarışlardan çekildiğini duyurdu. Kalan 9 takım yöneticisiyle FIA ve Formula 1 yönetimi, toplantı düzenlemiştir. Tüm görüşmeler sonucunda, çoğunluğa göre bu yarışın yapılamayacağı yönünde karar alınmıştır." denildi.



Formula 1'de Avustralya GP dışında Çin ertelendi, Bahreyn için seyircisiz kararı alındı ve Vietnam'da da süresiz bir erteleme gündeme geldi.





Son hızla dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüs dünyanın her yerinde etkisini hissettiriyor. İşte Avrupa ve Dünya'da son durum...FransaİtalyaİspanyaPortekizAvusturyaBelçikaİsviçreDanimarkaNorveçSlovakyaHollandaÇekyaÇinGüney KoreJaponyaFasABD MLSAlmanyaYunanistanRomanyaBulgaristanPolonyaBosna HersekParaguayKosta RikaİngiltereArsenal, kulüp menajeri Mikel Arteta'nın koronavirüse yakalandığını ve tüm futbolcuların da kişisel olarak karantina altına alındığını açıkladı.Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyleBrihgton Başkanı Paul Barber: "Düşüncelerimiz tamamen Mikel Arteta'nın sağlığında. Hızlıca sağlığına kavuşmasını diliyoruz."Chelsea, genç futbolcusu Callum Hudson-Odoi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu gelişme üzerine tüm futbolcuların, antrenörlerin ve çalışanların kişisel karantina altına alındığını ve as takımın çalıştığı tüm tesislerin kapatıldığını açıkladı.Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Friedrich Curtius, profesyonel liglerin geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Kicker'e konuşan Curtius, "Koronavirüsün futbol için sonuçları, etkileri nereye kadar gidecek tahmin etmek çok zor. Tüm senaryolara hazır olmalıyız. Sezonu aniden bitirebiliriz, tüm operasyonlar yarıda kalabilir." ifadelerini kullandı.NBA Komisyoneri Adam Silver, ligin en azından 30 gün boyunca duracağını, sonrası için bir planları olmadığını açıkladı.şeklinde gelen soruya Adam Silver, "30 günün yeterli olup olmayacağına bakacağız.Şu an için net bir şey söylemek imkansız." cevabını verdi.