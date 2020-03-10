Koronavirüs, spor müsabakalarını da ele geçiriyor!

Çin'in Wuhan şehrinde çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Kovid-19 (koronavirüs), spor karşılaşmalarını da etkisi altına almaya son sürat devam ediyor.Çin'de başlayan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan koronavirüsü salgını, Avrupa'yı da etksi altına almaya başladı. Bu salgın nedeniyle Avrupa'da birçok maç için erteleme, birçok maç için ise seyircisiz oynama kararı çıkarken, flaş bir gelişe yaşandı. Yunanistan'ın dünyaca ünlü kulübü Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını koronavirüs vakası daha stabil hale gelene kadar ertelemeyi düşünüyor. [beIN Sports İtalya]İtalya'da tüm amatör ve profesyonel ligler, 3 Nisan'a kadar durduruldu.İspanya La Liga'da 2 hafta boyunca oynanacak tüm karşılaşmalara seyirci alınmayacak.NBA'de önlem amaçlı olarak sporcu soyunma odaları, oyuncular dışında herkese kapatıldı. Avrupa'da ise İtalyan kulüpleri özelinde maçlar seyircisiz oynanıyor veya başka ülkelere alınıyor.CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara ve 4 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı VitrA mücadeleleri koronavirüs nedeniyle ertelendi. Bununla birlikte CEV Voleybol Kupası'ndaki Leo Shoes Modena - GFC Ajaccio mücadelesi de ileri bir tarihte oynanacak.Avrupa'da İtalya, Fransa, Almanya, İspanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde oynanan mücadeleler için seyircisiz oynama kararı alındı.UEFA, maçlar öncesinde futbolcuların ve hakemlerin birbirlerine sarılmalarını ve tokalaşmalarını yasakladı. Bu kararın Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüsün yayılmasına engel olmak amacıyla tavsiye edildiğini bildirdi.Tüm dünyadaki olduğu gibi spor dünyasını da derinden etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle alunacak önlemler çerçevesinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sevilla - Roma maçına seyirci alınmayacağı belirtildi.İspanya Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar neticesinde her iki takım taraftarının arasında virüs bulaşmasını engellemek için bu yönteme gidildiği kaydedildi.Öte yandan 3 Nisan'a kadar tamamen tatil edilen Serie A'da yer alan Roma'nın Sevilla'yı konuk edeceği rövanş karşılaşmasının da seyircisiz oynanması bekleniyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem gerekçesiyle Polonya 1. Futbol Ligi maçları ve milli müsabakalar seyircisiz oynanacak.Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) daha önce kasırga nedeniyle ertelenen Borussia Mönchengladbach-Köln karşılaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacağı bildirildi.2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi. FIFA'dan yapılan açıklamada, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran tarihlerinde oynanması planlanan Asya eleme maçlarının, koronavirüs yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Romanya'daki futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar bütün liglerdeki maçların seyircisiz oynanacağı belirtildi.