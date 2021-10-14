Koronavirüs spor dünyasında yine can aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çorum FK'nın yardımcı antrenörü Bülent Üstüner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 hafta önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Bülent Üstüner (52), Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen Üstüner, yaklaşık 3 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Üstüner'in cenazesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından Mamak Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Üstüner, daha önce Körfezspor, Körfez FK, Pendikspor ve Fethiyespor kulüplerinde de görev yapmıştı.





İLGİLİ VİDEO