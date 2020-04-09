"Ürün çeşitliliğini artırdık"

"Fırınlarda maya sıkıntısı yok"

Endüstriyel maya üreticisi Lesaffre'nin Türkiye Genel Müdürü Ünsal Yamaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle otel ve lokanta gibi yerlere ekmek tedariki sağlayan fırınların maya talebinde ise düşüş olduğunu söyledi.Yamaner, Kovid-19 nedeniyle başlatılan 'evde kal' kampanyasından sonra evde ekmek ve unlu mamul yapımına olan ilginin aniden artması sebebiyle perakende kanalından gelen talepte çok ciddi bir artış görüldüğünü belirterek, "Perakende tarafındaki müşterilerimizden bize ulaşan talepler, martta şubatla karşılaştırdığımızda yaklaşık 6 katına ulaşmış durumda. Benzer trendi nisan ayı için de görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Firma olarak çalışanların sağlığını koruyacak şekilde tedbirler aldıklarının altını çizen Yamaner, ekmek ve unlu mamuller sektörünün kritik ham maddelerinden olan maya üretimine ve sevkiyatına normal zamanlarda olduğu gibi ara vermeden devam ettiklerini anlattı.Yamaner, evde ekmek ve unlu mamul yapmayı ilk kez deneyen tüketicilerin de sayısında artış olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Perakendede 3 hafta üst üste talebi artan tek ürün ekmek mayası oldu. Artan bu talebe en kısa sürede cevap verebilmek ve müşterilerimizi mayasız bırakmamak adına ürünlerimizin çeşitliliğini artırdık. Tüketicilerin özellikle bu dönemde artan maya kullanımını karşılayacak, bu segment için yeni sayılabilecek 500 gramlık paketlenmiş yaş mayalarımızı da normal pazar koşullarına göre paketleme kapasitesi kurulu olan 42 gram, 11 gram ve 100 gram perakende ürünlerimizin yanında market raflarına ulaştırdık."Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da Kovid-19 salgınıyla evlerde maya kullanımının arttığını söyledi. Fırınlarda şu an herhangi bir maya sıkıntısı olmadığını aktaran Balcı, "Yakında market raflarında da sıkıntı yaşanmayacak." dedi.Kolonyanın ham maddesi olan melasın, aynı zamanda mayanın da ham maddesi olduğuna dikkati çeken Balcı, melasta gümrük vergisinin kaldırıldığını ve burada sorun kalmadığını vurguladı."Meyve katın" önerisiEkmek ustası Mine Ataman ise evde ekmek yapmaya yeni başlayanlara tavsiyelerde bulundu. Ataman, şunları söyledi:"Elde var olan tüm meyveleri ekmeğe ekleyebilirsiniz. Sebzeleri çok az yağda kavurup ekleyebilirsiniz. Özellikle de ıspanak türü sebzeler ekmeğe çok yakışır. Bu arada elinizde peynir çeşitleri varsa onları da rendeleyerek ya da ezerek hamura katabilirsiniz. Eklediğimiz her şey ekmek yapma sürecini çocuklar için eğlenceli bir aktiviteye dönüştürmüş olur, hem de besin değerini artırmış olursunuz."