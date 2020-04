yeni tip koronavirüs

Üç haftada içecek artışları yükseldi

Uzmanların(Kovid-19) salgınından korunmak için dengeli beslenme, düzenli uyku, günlük egzersiz ve stresten uzak kalmayı tavsiye eden uzmanlar ayrıca her gün en az iki litre su tüketilmesini öneriyor. Yapılan araştırmalara göre, sosyal mesafe önlemleri kapsamında eve kapanan vatandaşlar tavsiyelere uyarken, evdeki su ve sıvı tüketiminde de artış yaşanıyor.Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Seyhanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu dönemde her kalemde ev dışı tüketimin ev içine kaydığını, vatandaşın da bağışıklığı desteklemek için yeterli günlük su tüketimi konusundaki bilincin gelişmesiyle evlerde daha fazla su tüketmeye başladığını söyledi.Seyhanlı, toplum sağlığının korunması noktasında sorumluluklarını bilerek, bağışıklığın en önemli destekçilerinden biri olan güvenli, kaliteli ve hijyenik suya erişimin kesintisiz sağlanması adına ülkenin dört bir yanında ara vermeden çalıştıklarını dile getirerek, "Sosyal temasın en aza indirilmeye çalışıldığı bu dönemde hemen hemen her kategoride ev dışı tüketiminin ev içine kaydığını gözlemliyoruz. Ambalajlı su pazarı için de benzer bir tüketici davranışının ortaya konduğunu söyleyebiliriz." dedi.Seyhanlı, su üretim ve dağıtımında alınan önlemlere dair şu değerlendirmelerde bulundu:"Öncelikle üretim, dağıtım ve satış zincirlerinde salgın riskini önlemek, çalışanların, tedarikçilerin, tüketicilerin ve toplumun sağlığının korunmasına destek olmak amacıyla atılacak adımlar titizlikle belirlenmiş ve hayata geçirilmiştir. Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ürün güvenliğini korumak adına sektörde ilave bir dizi önlemler alındı. Tüketicilerimizin en temel ihtiyacı olan temiz, güvenilir su tedarikinin kesintisiz sağlanması için SUDER üyesi firmalarımız, tedarikçilerimiz, ambalajlı suları ülkemizin dört bir yanına ulaştıran ve market raflarına koyan bayilerimiz ve evlere su dağıtımını gerçekleştirilen noktalarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürmekteler. Bu görevi yerine getirirken tüketicilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını koruyabilmek adına tedarikten dağıtıma tüm sektör çalışanları virüs ve korunma yolları hakkında bilgilendirilmiş ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır."İpsos Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırmaya göre, içecek tüketiminde de artış yaşanıyor. Şirketin Hane İçi Tüketim Ürünleri araştırmasına göre, Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ortaya çıkmasından itibaren üç hafta boyunca hanelerdeki içecek tüketimi büyük bir artış gösterdi. Araştırmaya göre, meyve sularında tüketim yüzde 104, ayranda yüzde 98, gazlı meşrubat ise yüzde 86 oranında arttı.