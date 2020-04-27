Koronavirüs sonrası oyuncu değişikliği 5 olabilir!

FIFA, koronavirüs salgını sonrasında geri dönmeye hazırlanan futbola karşı sürpiz bir hamle hazırlığına girdi ve bir takımın 3 olan oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkarmaya karar verdi. Hazırlanan bu teklif IFAB'ın önerisine sunulacakGereksiz zaman geçirmelerden kaçırmak için maç içinde en fazla 3 oyuncu değişikliğinin yapılacağı bildirildi. IFAB'ın onay vermesi halinde ülkelerin bunu değerlendirebileceği vurgulandıBir FIFA sözcüsü yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz her zaman futbolcu sağlığı. Müsabakalar devam etmeye başladığında normalden daha sıkı bir tempoya girileceği için aşırı yüklenmelerden dolayı sakatlık riski de artacaktır. Bundan dolayı FIFA oyuncu değişikliklerinin 5'e yükseltimesini önerdi. Her takıma maç sırasında 5 oyuncu değiştirme imkanı verilecek. Uzatma anlarında da ilave değişiklik devam edecek." sözlerini kullandıBu uygulamanın geçerlilik kazanması halinde 31 Aralık 2021'e kadar olan tüm milli maçları da kapsayacağı açıklandı.