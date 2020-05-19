Koronavirüs sonrası Beşiktaş, TFF'ye başvuracak

TFF'YE BAŞVURACAK

FUTBOLCULARA EVDE ÇALIŞMA PROGRAMI

Son iki haftada kulüp genelinde toplamda 10 pozitif vaka çıkan Beşiktaş'ta şu an bu sayı 8.Zira bayram sonrasında tekrar çalışmalara başlayacak olan Beşiktaş'ta teknik heyet, önlerinde lige hazırlanmak için sadece iki haftalarının kalacağını ve bunun da yeterli olmayacağını düşünüyor.Bu denli kısa antrenmanla sahalara geri dönmenin ciddi sakatlıklar getirebileceğini düşünen siyah-beyazlılar, federasyona bu konudaki rahatsızlıklarını iletecek.Beşiktaş tekrar sahalara dönene dek futbolculara ilk zamanlarda olduğu gibi yeniden antrenman programı hazırlandı. Bu programla futbolcuların karantina sürecinde kendilerini zinde tutmaları hedefleniyor. Siyah-beyazlılar bayram sonrasında başlayacakları antrenmanların yanı sıra kamp programlarını da dün yapılan testlerin sonuçlarına göre planlayacak.