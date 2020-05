Koronavirüs salgınında son 24 saat

"Bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır"

Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 152 bin 587 ve can kaybının 4 bin 222 olduğu açıklandı.Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 20 bin 838 test yapıldı ve 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Verilerin açıklandığı an itibarıyla son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, vaka sayısı 152 bin 587 ve vefat sayısı 4 bin 222 oldu.Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 877, solunum cihazına bağlı hasta 445 ve iyileşen hasta sayısı 113 bin 987 olarak kayıtlara geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayımız 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadesini kullandı.Sağlık Bakanı Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferas yöntemiyle gerçekleşen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayılarımızdaki düşüş, başarı grafiğimizdir. Dün binin biraz üzerinde olan bu sayı, binin altına düştüğünde, bu düşüş, nihai başarının işaret fişeği olacaktır." dedi.Bayram günlerinde tedbirleri uyulursa sonrasında daha özgür olunabileceğini vurgulayan Koca, mücadelenin daha ne kadar süreceği bilinemediği için hayatı yeniden planladıklarına dikkati çekti.Koronavirüsle mücadelenin yakın dönemlerdeki en büyük seferberlik olduğunu, mücadelenin birinci döneminde başarının yakalandığını ve bu döneminde de başarılacağından kuşku duymadığını dile getiren Koca, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden bireylerin risk taşıyıp taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığının da gösterileceğini bildirdi.Koca, "Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak." bilgisini paylaştı.LGS ve YKS'ye adayların maskesiyle gireceğini fakat mesafe korunabilir bir sınıfsa adayın o durumda maskesini çıkarmasının Bilim Kurulunca önerildiğini ifade eden Koca, sağlık açısından bir sorunu bulunmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat izni verileceğini açıkladı.İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesine ilişkin hususlar belirlendi.Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla istedikleri yere gidebilecek.65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde refakat edecek kişiler, 72 saat içinde geri dönebilecek. "Seyahat izin belgesi" talepleri bugün saat 09.00'dan itibaren e-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.Seyahat izin belgesine başvuranlar ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusu, hastalıkları olup olmadığı sistemden otomatik yapılacak.Toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceklerin otogarlarda yoğunluk oluşturmaması için gerekli tedbirler alınacak, mağduriyete neden olunmayacak.65 yaş ve üzeri olanların, gidecekleri yerlerde de 22 Mart'ta yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.Sağlık Bakanlığı, yurt dışından planlı uçuşlarla toplu olarak gelecek kişiler için uygulama esaslarını belirledi.Buna göre, Kovid-19 salgınına ilişkin normalleşme süreci kapsamında, yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonları artık Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında yapılmayacak, kişilerin havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, izolasyonları ve izlemleri evde yapılacak.Halen yurtlarda kalan kişilerin de 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışları 23 Mayıs 2020'ye kadar tamamlanacak. Ayrıca, "Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu"nda belirtilen talimatlara aykırı hareket edenlere idari ve para cezası verilecek.Öte yandan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, yurtlarda karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin tahliye edildiği bildirildi.nde yeni tip(Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 338 bine yaklaşırken, iyileşen sayısı ise 2 milyon 126 bini geçti.Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 633 bine ulaşırken, can kaybı 97 bin 169, iyileşen sayısı ise 385 bin oldu.ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenler için ülkede 3 gün boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı. Trump, ikinci bir Kovid-19 dalgası olması durumunda, ülke ekonomisini durdurmayacaklarını bildirdi.ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, salgına ilişkin küresel soruşturmanın acilen başlatılması için Dünya Sağlık Örgütüne çağrıda bulundu.Başkan Trump, eyalet valilerinden salgın önlemleri çerçevesinde kapatılan camiler de dahil olmak üzere ibadethanelerin açılmasına izin vermelerini isteyerek aksi halde kendi yetkilerini kullanacağını açıkladı.İngiltere'de ölenlerin sayısı 36 bin 393'e yükseldi, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 254 bin 195 oldu.İngiltere, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkeye gelen yolcuların 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.İtalya'da ise can kaybı 32 bin 616'ya, toplam vaka sayısı 228 bin 658'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 136 bin 720 oldu.İspanya'da toplam vaka sayısı 281 bin 904'e çıkarken, dün 27 bin 940 olarak açıklanan can kaybı, daha önceki başka ölümlerin Kovid-19 ile bağlantılı çıkmasıyla 688 artışla 28 bin 628 olarak güncellendi.Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransız otomobil markası Renault'nun salgın nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve tamamen kapanabileceğini belirtti.Brezilya'daki vaka sayısı 18 bin 508 artışla 310 bin 921'e, can kaybı ise 1188 artışla 20 bin 47'ye yükseldi.Rusya'da ise Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 326 bin 448'e, can kaybı 3 bin 249'a ulaştı. İyileşen sayısı 7 bin 144 artarak 99 bin 825 oldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgının ikinci dalgasının sonbaharda yaşanabileceğini ve bunun için hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.Almanya'da salgın nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camilerde, normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı.Myanmar'da Kovid-19 nedeniyle bir kişinin öldüğüne ilişkin haber yapan gazeteci, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da salgın önlemleri kapsamında bayram namazı evlerde kılınacak.Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ofisinde görüştüğü bir kişiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine ev karantinasına girdi.İspanya'nın Barselona limanına gelen 400 yolculu kruvaziyer, mürettebatta Kovid-19 tespit edilmesiyle karantinaya alındı.Güney Sudan'da Sağlık Bakanı Elizabeth Achuei Yol dışında tüm bakanlarda Kovid-19 tespit edildi.Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, yarın ülkede OHAL ve sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını açıkladı.Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresi, salgın nedeniyle Ramazan Bayramı namazının kılınmayacağını duyurdu.Uruguay'da salgın nedeniyle ara verilen eğitime 1 Haziran itibarıyla başlanacağı açıklandı.Gambiya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki futbol ligi geçersiz sayıldı.Gazze Şeridi'nde Kovid-19 nedeniyle yaklaşık iki ay kapalı kalan camilerde gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasının ardından bugün cuma namazı kılınmaya başlandı.Meksika'da salgın nedeniyle askıya alınan 1. Futbol Ligi'nde (Liga MX) 2019-2020 sezonu iptal edildi.Kosova İslam Birliği, camilerde de açık alanlarda da Ramazan Bayramı namazı kılınmayacağını açıkladı.